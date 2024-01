Siga en directo el debate y votación de la ley de amnistía

El Congreso debate esta tarde la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el PSOE, aunque sin tener asegurada su aprobación.

El Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios hasta el último minuto para salvar la ley, pero esta misma mañana, Junts ha anunciado que votará en contra de la ley de amnistía si no se aceptan los cambios que propone para garantizar que todas las causas judiciales del "procés" quedan incluidas, incorporando las que hacen referencia al terrorismo. "Todavía se está negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios para lograr estos objetivos. Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de esta ley", señalan los posconvergentes en un comunicado.