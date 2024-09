Siga en directo la última hora de la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la crisis diplomática tras no invitar al Rey de España

Una nueva crisis diplomática se le ha abierto a España, este vez con México, después de que el Gobierno de este país haya decidido no invitar a Felipe VI a la toma de posesión de la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Tras este anuncio, el Gobierno de España ha afirmado que considera "inaceptable" que no se haya invitado al Rey y por ese motivo ha decido no participar en la ceremonia a ningún nivel, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La candidata oficialista de México se impuso en las elecciones presidenciales del pasado 3 de junio con una amplia victoria frente a la opositora Xóchitl Gálvez. A partir de ahí, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la nueva presidenta electa podría retomar las relaciones bilaterales, que puso en "pausa" en 2022 al considerar que no existía "una actitud de respeto" por la parte española.

Sheinbaum ha asegurado que no invitó al Rey a su ceremonia de investidura, el 1 de octubre, porque el monarca no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista.

"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación", aseguró Sheinbaum en un comunicado.

La futura mandataria, quien dijo haber recibido una llamada "hace un par de días" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para conversar "sobre el particular", reaccionó así al anuncio de España del martes sobre no enviar a ningún representante a su toma de posesión por haber excluido a Felipe VI de la invitación a ese acto.