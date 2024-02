Tellado: "El PP combatirá el chantaje de la amnistía en los tribunales y en las calles"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este lunes que su formación combatirá el "chantaje" del independentismo al gobierno respecto de la ley de amnistía"en los tribunales y, por supuesto, en las calles", así como en todas las administraciones donde estén presentes.

Durante su intervención en el acto "Ruta por la Igualdad", frente a la sede del PP de Cataluña, en Barcelona, el portavoz popular arremetió también contra el PSOE por el "Caso Koldo". Tellado ha manifestado desde el PP no permitirán la instauración de una "política de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda" que, según su opinión, pretende Pedro Sánchez.

"No toleraremos su chantaje, no toleraremos que su chantaje habilite para extorsionar al Estado, cada día con una nueva exigencia de los independentistas, y no toleraremos que su chantaje ofrezca impunidad frente al incumplimiento de la ley", ha manifestado. Este "chantaje" se referiría a las múltiples concesiones que Pedro Sánchez lleva haciendo a los partidos independentistas desde que pactó con ellos para ser investido como presidente. Entre ellos estarían, por ejemplo, el reciente traspaso del servicio de transporte de Rodalies de Cataluña o la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica de Cataluña.

Durante su discurso, ha aprovechado para erigir al PP como "la llama viva del constitucionalismo, que enarbola la bandera de la igualdad de los ciudadanos". Además, Tellado ha indicado que "nadie es más que nadie por haber nacido en un lugar y no en otro", y ha asegurado que "ningún catalán es más que un andaluz por ser catalán, ningún vasco es más que un valenciano por ser vasco, y ningún gallego es más que un madrileño por ser gallego".

Tellado también ha manifestado su opinión de que "la mayoría de los catalanes están cansados del independentismo" y de "la deriva de los últimos años", que afirma que "al final no ha beneficiado a nadie" y que "ha perjudicado a Cataluña por encima de todo", según ha informado EFE.

Las declaraciones del portavoz de los populares se suman a la constante presión contra la concesión de privilegios por parte del PSOE a sus socios por parte de la oposición al Gobierno y de miembros socialistas que no están conformes con dicha otorgación de privilegios.