Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno, PP, Canarias y Ceuta sobre el reparto de menores migrantes

No se preveía que la reunión entre el Gobierno central, con el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta para el reparto de menores fuera a prosperar. Antes de producirse el encuentro, los populares ya enfriaban esta posibilidad al constatar que no había voluntad por parte del Ejecutivo al que acusaron de acudir al encuentro con las "manos vacías", según han explicado a LA RAZÓN fuentes presentes en el encuentro.

De hecho, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha acusado al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha considerado que, lo que buscaba hoy el Gobierno era una cortina de humo para "normalizar la actividad del ministro, alias Rudolf, según la trama", en referencia al "caso Koldo".

Sobre la mesa dos posturas encontradas, una por parte del Gobierno que insistía en la reunión en que la solución para aliviar la situación de Canarias y Ceuta pasaba por reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores, mientras que el PP exigía que el Gobierno pusiera sobre la mesa un debate más a fondo y preciso en política migratoria.

El choque frontal llegó cuando los populares pusieron sobre la mesa que el Gobierno aceptara el paquete de medidas que Alberto Núñez Feijóo firmó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo sobre la emergencia migratoria y que involucra a las 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que gobiernan los populares un texto que, además, le remitieron entonces al Ejecutivo de Pedro Sánchez para su negociación. Pero no ha habido tal negociación ni durante ni después. Además, en el documento, se contemplaba la convocatoria de una conferencia de presidentes para tratar la política migratoria y la declaración de emergencia migratoria nacional y, en lo que a menores se refiere, se determinaban los porcentajes en los que las comunidades autónomas tendrán competencias sobre los menores acogidos y sobre los que será el Gobierno central el responsable. Sin embargo, desde el Gobierno se ha rechazado de plano.

Otro de los puntos que han condicionado la reunión ha sido que el Gobierno no ha movilizado a Frontex para frenar la inmigración irregular como le venían reclamando desde la oposición. De hecho, el Parlamento Europeo llegó a pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por no solicitar la ayuda hasta el punto de que la Comisión Europea aseguró que tenía incluso "más ayuda" para la crisis migratoria, pero que España tenía que pedirla. En este punto, desde el Ejecutivo han apuntado que habían remitido una carta para que Frontex recuperara la vigilancia en aguas de África pero los populares han insistido en que no son misivas sino hechos lo que reclaman. Según el Ministerio, Torres había respondido a los populares que las cuestiones que plantea "ya habían sido tratadas en las cartas con la Comisión Europea" o encuentros presenciales que han mantenido en Bruselas.

Además, fuentes del PP ya habían avisado de que no iban a aceptar en ningún caso que Cataluña quedase fuera del reparto de menores o que se pueda llegar a traspasar la competencia de inmigración a Cataluña. Desde Génova también avanzaron que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, iba a evitar la foto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en ese encuentro.

El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado instó de nuevo al Ejecutivo a apoyar con recursos y medios a las comunidades en la atención a los menores extranjeros no acompañados. Criticó por ello que, "el único empeño" de Sánchez sea modificar el artículo 35 para así podre "imponer" a las comunidades el reparto de inmigrantes y así "desentenderse de los costes de financiación que implica su atención hasta que cumplan la mayoría de edad". "El problema no se arregla dándole un dinero a las comunidades" para luego desentenderse, porque "cuando las comunidades asumen la atención de un menor extranjero no acompañado lo hacen hasta la mayoría de edad y, después, lo incluyen en planes de emancipación para lograr una integración completa en la sociedad", ha apuntado. Asimismo, desde el PP inciden en que "si hay países de nuestro entorno comunitario que son capaces de frenar la inmigración ilegal, España también podría hacerlo", apuntó.

Por su parte, desde el Gobierno presionan con la idea de que el PP "no puede" negociar sobre esta materia porque está "acorralado" por Vox quien ayer se plantó y rompió cualquier negociación para sacar adelante los Presupuestos autonómicos mientras se haga un reparto de inmigrantes con el fin de que nadie pueda identificar cualquier apoyo a las cuentas con que están favoreciendo el reparto de menas.