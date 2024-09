La Comisión Europea asegura que tiene "más ayuda" para la crisis migratoria pero España tiene que pedirla

La Comisión Europea dispone de "más ayuda" para reforzar el sistema de acogida de menores no acompaños tras la crisis migratoria de Canarias pero, para ello, España tendría que pedirlo. Además, asegura que también "está dispuesta a ayudar a España a activar la reubicación de los menores no acompañados y a facilitar el diálogo con los Estados miembros que se hayan comprometido".

En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la presidenta de dicho organismo europeo, Úrsula Von der Leyen, responde así a la petición de la portavoz del PP en la eurocámara, Dolors Montserrat, quien le había requerido la "solidaridad" de la UE con Canarias y con España y que ésta se materializara "en un programa de reubicación urgente", en particular de menores no acompañados y otras personas vulnerables, al amparo del Mecanismo de Solidaridad Voluntaria y con el apoyo de la Comisión y de la Agencia Europea de Asilo. También, la europarlamentaria reclamaba "tomar conciencia de la situación de emergencia migratoria" que se está viviendo en Canarias y "adoptar medidas urgentes para aliviarla", como el despliegue urgente en Canarias de efectivos de Frontex un despliegue que, según el director del mismo, no ha sido solicitado por España y por el que el Parlamento Europeo ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para preguntarle los motivos.

En su escrito, Von der Leyen reconoce la "grave situación migratoria" que vive Canarias, un problema del que, asegura, "la Comisión Europea es consciente de las difíciles circunstancias que atraviesa" por lo que, asegura, "mantiene contactos regulares con las autoridades competentes para garantizar un apoyo político y operativo continuado".

También, en su escrito, destaca toda la aportación que desde la Comisión se lleva haciendo desde 2020, donde afirma que se ha proporcionado 117,5 millones euros en el marco del Instrumento de Ayuda de Emergencia para abordar las necesidades en las Islas Canarias, además de los más de 1.000 millones euros asignados a España en el marco financiero plurianual entre 2021-2027 para asilo, migración, gestión de fronteras y apoyo a la seguridad. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia también incluye 190 millones de euros para aumentar la capacidad y la eficiencia del sistema de acogida en España. Además, destaca que las agencias de la UE también están presentes y activas sobre el terreno.

Von der Leyen apunta que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas ha desplegado más de 50 expertos, principalmente para apoyar a la policía en la identificación y registro de inmigrantes. Asimismo, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AEUE) "está apoyando a las autoridades canarias en el refuerzo del sistema de acogida de menores. España puede solicitar más apoyo en este contexto", subraya.

También advierte de que "España también se beneficia del Mecanismo de Solidaridad Voluntaria. La Comisión, junto con la AEUE y la Organización Internacional para las Migraciones, está dispuesta a ayudar a España a activar la reubicación de los menores no acompañados y a facilitar el diálogo con los Estados miembros que se hayan comprometido".

Para prevenir la migración irregular y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes, desde la Comisión Europea ven "esencial" el hecho de "seguir trabajando con los países socios, también en el marco de la aplicación del Plan de Acción sobre las rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico, con vistas a aprovechar y profundizar las asociaciones de la UE con Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos". La Comisión, recuerda que también está en contacto con el Gobierno de las Islas Canarias para "explorar oportunidades de promover vías seguras y legales que ofrezcan una alternativa atractiva a la migración irregular".

De cara al futuro, Von der Leyen garantiza que el Pacto sobre Migración y Asilo hará que la UE "esté aún mejor equipada para hacer frente a situaciones migratorias difíciles", como la que afecta a las Islas Canarias, especialmente mediante la introducción de un mecanismo de solidaridad permanente, obligatorio y flexible, así como medidas específicas para situaciones de crisis y fuerza mayor. Por ello, la presidenta de la Comisión destaca la importancia de "centrarse en hacer realidad el Pacto" sobre el terreno. Mientras tanto, insiste en que "la Comisión Europea está dispuesta a seguir ayudando a España y a las Islas Canarias en sus esfuerzos por gestionar la difícil situación actual".

Frontera compartida

El pasado mes de julio el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó también ayuda a Europa y dio a conocer a Úrsula Von der Leyen que "el Gobierno español llegaba muy tarde en este asunto" de la crisis migratoria que ha aumentado un 82% en el 2023 además de la situación de los menores no acompañados (MENAS) que, explicó, era solo la "punta del iceberg de un asunto que el Gobierno lleva aplazando". Feijóo recordó que "Europa no puede ser ajeno a esto" ya que "las fronteras españolas son también europeas y, no puede recaer este fenómeno en los países de entrada" sino que "las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de los Estados miembro" y pidió que se afrontara el problema de forma común, coordinada con la UE y se diera una "una respuesta compartida".