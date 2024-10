Tudanca no afloja e insiste en las "maniobras" de Ferraz para echarle

Pedro Sánchez adelantó la convocatoria del 41º Congreso Federal del PSOE para trasladar una imagen de unidad y cierre de filas en torno a su figura, volviendo a revalidar el cargo al frente de la Secretaría General. Sin embargo, a medida de que se acerca la fecha (del 29 de noviembre al 1 de diciembre) se van haciendo más evidentes las fisuras que existen dentro de la formación. Desde la dirección federal se han lanzado mensajes, en varias direcciones y a través de los medios de comunicación, cuestionando la continuidad de algunos de los liderazgos regionales y esto ha hecho que el nerviosismo se apodere de ciertas federaciones. Una de ellas es Castilla y León.

El pasado jueves, su secretario general, Luis Tudanca, maniobró internamente para activar ya su proceso de reelección y celebrar las primarias antes de la convocatoria del Congreso Federal. Esto no es una anomalía, aunque desde Ferraz se haya calificado el movimiento de "antiestatutario", dado que el propio Tudanca en 2021 ya llegó al federal ungido por la militancia de su partido. Sin embargo, esta vez, los calendarios colisionan, porque desde la dirección de Sánchez se quiere armar una alternativa a Tudanca y la premura en los plazos lo impediría. Por ello, de manera fulminante, desde Ferraz se suspendió la consulta a las bases impulsada por Castilla y León que, confirman, se retomará a partir de diciembre.

En Ferraz existe un profundo malestar con Tudanca porque su paso al frente -o en falso- ha contribuido a enrarecer todavía más el ambiente o, lo que es lo mismo, romper el cierre de filas que se quería proyectar y traslada que bajo la superficie hay varias federaciones que están en ebullición. En la dirección federal reconocen que no quieren escalar el conflicto y que hasta noviembre mantendrán un perfil bajo. "No vamos a contribuir en nada a esta polémica", despachan. Sin embargo, Tudanca no está en eso. No afloja.

En una entrevista esta mañana en "Más de Uno" en Onda Cero, el secretario general de Castilla y León ha insistido en atacar las "maniobras" que la dirección y, en concreto "el entorno de (Santos) Cerdán", secretario de Organización del partido, están llevando a cabo para desestabilizar su federación y forzar su salida. Tudanca dice estar "sorprendido" porque lleva "un año viendo filtraciones" contra él por parte de su partido, lo que calificó de "fuego amigo".

El dirigente explicó que ha intentado llevar este asunto "por privado" poniéndose en contacto con Sánchez y con Cerdán pero, según ha reconocido, esto no ha sido posible y "la contestación fue que se abortaran las primarias y, con ello, la voz de la militancia que decide por una inmensa mayoría en el PSOE de Castilla y León". Según el socialista, "estaba esperando a que se anunciaran las primarias para presentarse", pero aún no lo había hecho porque respeta "los tiempos y a la militancia".

El castellanoleonés se mostró seguro de que las maniobras de desestabilización provienen de su partido porque "todo el mundo conoce cómo funciona esto" y ya "se han dado pasos para debilitar a otras comunidades como a Andalucía, la Comunidad de Madrid, Extremadura o Aragón", ha enumerado. "Todos los mensajes de Ferraz eran que quería cambiar liderazgos territoriales y yo, precisamente, luché mucho al lado de Sánchez para que las decisiones no se tomaran en los despachos o que las tomara un ente abstracto de Ferraz y que cualquiera pudiera dar un paso adelante", ha agregado.

Sin embargo, Tudanca ha asegurado que no se pone en la tesitura de pensar que Sánchez "avala algunas de las cosas que están pasando" y ha recordado su lealtad, como fue "el último secretario autonómico que quedó al lado de Pedro Sánchez en el año 2017 cuando todo saltó por los aires, el único, que los demás se repartieron entre los apoyos Susana Díaz y a Patxi López y luchamos mucho para que este partido cambiara". Así, aseguró que va a hacer "todo lo posible por defender este modelo de partido y para garantizar la autonomía y el respeto a la voz de los militantes de Castilla y León".