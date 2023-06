Yolanda Díaz, sobre la inclusión de Irene Montero en las listas de Sumar: "Esa pregunta hay que formulársela a ella"

El paso atrás de Alberto Garzón con su decisión de no concurrir en las listas electorales del próximo 23 de julio ha desatado un movimiento de alto voltaje en toda la izquierda a la izquierda del PSOE. Es un gesto por parte del ministro de Consumo que coincide con la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no concurrir a las mismas elecciones. Ambos, sin embargo, están completamente comprometidos con el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz y su no inclusión en las listas no significa que dejen la política activa. Seguirán trabajando dentro de Sumar.

En sus entornos niegan que estos pasos tengan que ver formalmente con una intención para desbloquear la negociación de las listas electorales en las que traslada toda la presión a perfiles como los de la ministra de Igualdad Irene Montero. Sin embargo, el foco está abierto. En un momento de conversaciones al más alto nivel, las listas electorales son los motivos que más preocupan a todos los partidos.

Tras una semana en la que la vicepresidenta y su equipo han evitado desvelar las negociaciones que están manteniendo con los partidos, la vicepresidenta ha hablado por primera vez claro sobre la situación actual. Hasta ahora, se había limitado a confirmar que ella "asume el reto" de cara a las elecciones generales, el de poner a toda la izquierda de acuerdo para evitar que el proyecto naufrague. Pero este viernes ha sido nítidamente clara. En rueda de prensa desde el Ministerio de Trabajo y tras conocerse la decisión del ministro de Consumo de no concurrir en las listas, la vicepresidenta ha alabado el rumbo de Ada Colau y de Garzón, a los que ha situado dentro de Sumar de manera rotunda. Preguntada concretamente si el escollo de las negociaciones se trata por el orden de la ministra Irene Montero en las listas electorales, la vicepresidenta ha trasladado todo el foco en la propia número dos de Podemos. "Esta pregunta hay que formulársela a cada una de las personas". Con ello, la líder de Sumar traslada toda la presión a Podemos sobre la decisión de si debe la ministra de Igualdad ocupar un primer puesto en un momento clave en la negociación a contrarreloj.

Así, la vicepresidenta deja directamente la pelota en mano de Podemos. Contrarresta, además, la sequedad de su respuesta, con los elogios dedicados al ministro de Consumo y a la alcaldesa de Barcelona. Sobre Alberto Garzón, Díaz ha destacado su perfil como economista. "No puedo más que darle las gracias por su saber estar, por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios. Alberto siempre supo estar", dijo. Además, confirmó que su decisión de no concurrir en las listas para su elección como diputado no implica su salida de Sumar. "Alberto se queda. Alberto suma", ha ratificado. El ministro formará parte del equipo de economistas de Sumar y, de hecho, ya está trabajando en ello. Sobre Ada Colau ha querido dar las gracias a "una mujer que suma".