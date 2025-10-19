Estar rodeado de perros desde bebé puede reducir casi a la mitad el riesgo de asma, según un estudio

Un nuevo estudio ha encontrado una relación directa entre la convivencia con perros en los primeros meses de vida y una menor probabilidad de desarrollar asma en la edad adulta.

Según los investigadores, los bebés que crecen en hogares con perros presentan un 48% menos de riesgo de sufrir asma que aquellos que no tienen contacto con estos animales.

El estudio analizó a más de 1.000 bebés, tomando muestras de polvo doméstico cuando los pequeños tenían entre tres y cuatro meses. En estas muestras se midieron los niveles de alérgenos de perros, gatos y endotoxinas bacterianas presentes en el hogar.

Los resultados mostraron que los niños más expuestos a los alérgenos del perro, presentes en la piel y la saliva del animal, desarrollaron una mejor función respiratoria y fueron significativamente menos propensos a padecer asma. Por el contrario, la exposición a alérgenos de gatos o bacterias endotóxicas no mostró los mismos beneficios.

Efecto más positivo en niños con predisposición genética

El efecto protector del contacto con perros fue más evidente en aquellos niños con predisposición genética a problemas respiratorios.

Según explicó el doctor Jacob McCoy, del Hospital for Sick Children en Toronto, este contacto temprano con los perros podría estimular el sistema inmunitario infantil o modificar el microbioma nasal, una comunidad de microorganismos esenciales para la salud respiratoria.

La investigación sugiere que la convivencia temprana con perros podría ser una forma natural y efectiva de reducir el riesgo de asma en el futuro.

Además de los beneficios emocionales y sociales de tener una mascota, estos hallazgos refuerzan la idea de que el contacto con los animales desde edades tempranas puede fortalecer el sistema inmunitario de los niños.