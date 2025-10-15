Alimentación
Meriendas saludables para niños: 6 recetas fáciles, nutritivas y deliciosas
Descubre seis recetas caseras con ingredientes naturales que encantarán a los más pequeños (y también a los adultos)
La alimentación infantil equilibrada es clave para el crecimiento, la energía y el desarrollo físico y mental de los más pequeños. En este contexto, la merienda cumple una función fundamental: ayuda a mantener la energía entre la comida y la cena, mejora la concentración y evita llegar con hambre excesiva al final del día.
Sin embargo, los productos ultraprocesados —como galletas industriales o snacks salados— suelen ser la opción más rápida, aunque poco saludable. Fomentar hábitos alimenticios saludables desde la infancia no solo nutre el cuerpo, sino que también educa en nutrición y crea una relación positiva con la comida.
Además, preparar la merienda en familia es un excelente plan para compartir tiempo juntos y enseñar a los niños el valor de una buena alimentación.
6 ideas de meriendas saludables para preparar en casa
Estas propuestas de APTC de El Corte Inglés son fáciles, rápidas y perfectas para disfrutar en familia. Puedes encontrar todos los ingredientes en el Supermercado de El Corte Inglés, incluso dentro de sus menús semanales saludables.
Magdalenas con aceite de oliva virgen extra, cardamomo y cacao
Ingredientes:
1 yogur natural
140 ml de aceite de oliva virgen extra
3 huevos
240 g de azúcar integral de caña
360 g de harina
1 cucharadita de levadura
1 pizca de sal
4 cucharadas de cacao
1 cucharada de cardamomo
Ralladura de 1 limón
Preparación:
Machaca el cardamomo para extraer las semillas.
Mezcla en un bol el aceite, los huevos y el yogur. Añade el azúcar y la sal.
Incorpora la harina tamizada con la levadura, el cacao, el cardamomo y la ralladura de limón.
Rellena los moldes y hornea a 180 °C durante 24 minutos.
Resultado: unas magdalenas esponjosas, aromáticas y llenas de energía natural.
Tortitas de calabaza y avena
Ingredientes:
170 g de harina de avena integral
1 cucharada de levadura
½ cucharadita de sal
1 cucharada de sirope de ágave
200 ml de leche o bebida vegetal
200 g de calabaza asada
2 huevos
20 g de mantequilla light
Canela, nuez moscada y jengibre al gusto
Preparación:
Bate los ingredientes líquidos con la calabaza.
Añade la harina, levadura, sal y especias. Reposa la masa 15 minutos.
Cocina en una sartén antiadherente hasta que aparezcan burbujas.
Perfectas con un poco de fruta o miel natural.
Tarta de chocolate vegana con remolacha y zanahoria
Ingredientes:
200 g de remolacha y zanahoria
250 ml de leche de almendras
80 g de chocolate vegano
190 g de harina
200 g de azúcar de coco
50 g de cacao puro
2½ cucharaditas de levadura
¼ cucharadita de bicarbonato
⅛ cucharadita de sal
85 ml de aceite de oliva
Preparación:
Asa la remolacha y la zanahoria. Tritura con leche y chocolate fundido.
Añade harina, azúcar, cacao, levadura y sal. Incorpora el aceite.
Hornea 45 min a 180 °C.
(Opcional) Cubre con glaseado de remolacha y decora.
Una opción dulce, vegana y llena de antioxidantes.
Helados de frutas naturales
Ingredientes:
200 g de sandía
200 g de melón
Leche o bebida vegetal
Moldes para helados
Preparación:
Tritura la fruta con la leche.
Vierte en los moldes y congela al menos 2 horas.
Refrescantes, ligeros y 100 % naturales.
Piruletas de plátano y granola
Ingredientes:
Plátanos
Yogur griego
Granola
Palitos de helado
Preparación:
Corta los plátanos por la mitad y coloca un palito.
Cubre con yogur y reboza con granola.
Refrigera 2 horas.
Una merienda divertida y crujiente.
Helado de yogur y frutas del bosque
Ingredientes:
5 yogures griegos (125 g c/u)
150 g de frutos rojos congelados
130 g de azúcar moreno o panela
Preparación:
Tritura todo hasta lograr una mezcla cremosa.
Congela y remueve cada 30 min durante 2 horas para más cremosidad.
Ideal para los días calurosos y lleno de probióticos.
Las meriendas saludables para niños no tienen por qué ser complicadas. Con estas seis recetas fáciles, naturales y llenas de sabor, puedes ofrecer a tus hijos una alternativa deliciosa a los ultraprocesados. Además de cuidar su salud, compartir la cocina en familia fortalece vínculos y crea hábitos positivos que durarán toda la vida.
