Meriendas saludables para niños: 6 recetas fáciles, nutritivas y deliciosas

La alimentación infantil equilibrada es clave para el crecimiento, la energía y el desarrollo físico y mental de los más pequeños. En este contexto, la merienda cumple una función fundamental: ayuda a mantener la energía entre la comida y la cena, mejora la concentración y evita llegar con hambre excesiva al final del día.

Sin embargo, los productos ultraprocesados —como galletas industriales o snacks salados— suelen ser la opción más rápida, aunque poco saludable. Fomentar hábitos alimenticios saludables desde la infancia no solo nutre el cuerpo, sino que también educa en nutrición y crea una relación positiva con la comida.

Además, preparar la merienda en familia es un excelente plan para compartir tiempo juntos y enseñar a los niños el valor de una buena alimentación.

6 ideas de meriendas saludables para preparar en casa

Estas propuestas de APTC de El Corte Inglés son fáciles, rápidas y perfectas para disfrutar en familia. Puedes encontrar todos los ingredientes en el Supermercado de El Corte Inglés, incluso dentro de sus menús semanales saludables.

Magdalenas con aceite de oliva virgen extra, cardamomo y cacao

Ingredientes:

1 yogur natural

140 ml de aceite de oliva virgen extra

3 huevos

240 g de azúcar integral de caña

360 g de harina

1 cucharadita de levadura

1 pizca de sal

4 cucharadas de cacao

1 cucharada de cardamomo

Ralladura de 1 limón

Preparación:

Machaca el cardamomo para extraer las semillas. Mezcla en un bol el aceite, los huevos y el yogur. Añade el azúcar y la sal. Incorpora la harina tamizada con la levadura, el cacao, el cardamomo y la ralladura de limón. Rellena los moldes y hornea a 180 °C durante 24 minutos.

Resultado: unas magdalenas esponjosas, aromáticas y llenas de energía natural.

Tortitas de calabaza y avena

Ingredientes:

170 g de harina de avena integral

1 cucharada de levadura

½ cucharadita de sal

1 cucharada de sirope de ágave

200 ml de leche o bebida vegetal

200 g de calabaza asada

2 huevos

20 g de mantequilla light

Canela, nuez moscada y jengibre al gusto

Preparación:

Bate los ingredientes líquidos con la calabaza. Añade la harina, levadura, sal y especias. Reposa la masa 15 minutos. Cocina en una sartén antiadherente hasta que aparezcan burbujas.

Perfectas con un poco de fruta o miel natural.

Tarta de chocolate vegana con remolacha y zanahoria

Ingredientes:

200 g de remolacha y zanahoria

250 ml de leche de almendras

80 g de chocolate vegano

190 g de harina

200 g de azúcar de coco

50 g de cacao puro

2½ cucharaditas de levadura

¼ cucharadita de bicarbonato

⅛ cucharadita de sal

85 ml de aceite de oliva

Preparación:

Asa la remolacha y la zanahoria. Tritura con leche y chocolate fundido. Añade harina, azúcar, cacao, levadura y sal. Incorpora el aceite. Hornea 45 min a 180 °C. (Opcional) Cubre con glaseado de remolacha y decora.

Una opción dulce, vegana y llena de antioxidantes.

Helados de frutas naturales

Ingredientes:

200 g de sandía

200 g de melón

Leche o bebida vegetal

Moldes para helados

Preparación:

Tritura la fruta con la leche. Vierte en los moldes y congela al menos 2 horas.

Refrescantes, ligeros y 100 % naturales.

Piruletas de plátano y granola

Ingredientes:

Plátanos

Yogur griego

Granola

Palitos de helado

Preparación:

Corta los plátanos por la mitad y coloca un palito. Cubre con yogur y reboza con granola. Refrigera 2 horas.

Una merienda divertida y crujiente.

Helado de yogur y frutas del bosque

Ingredientes:

5 yogures griegos (125 g c/u)

150 g de frutos rojos congelados

130 g de azúcar moreno o panela

Preparación:

Tritura todo hasta lograr una mezcla cremosa. Congela y remueve cada 30 min durante 2 horas para más cremosidad.

Ideal para los días calurosos y lleno de probióticos.

Las meriendas saludables para niños no tienen por qué ser complicadas. Con estas seis recetas fáciles, naturales y llenas de sabor, puedes ofrecer a tus hijos una alternativa deliciosa a los ultraprocesados. Además de cuidar su salud, compartir la cocina en familia fortalece vínculos y crea hábitos positivos que durarán toda la vida.