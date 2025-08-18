“Cabeza de turco”: los vecinos denuncian la detención de un voluntario en los incendios de Galicia

Dos autobuses completos partieron en la mañana de este lunes desde Petín (Orense) rumbo a los juzgados de A Pobra de Trives. A bordo viajaban decenas de vecinos dispuestos a mostrar su apoyo al hombre de 61 años detenido en la jornada anterior, en el marco de la ola de incendios que devasta desde hace días la provincia. La protesta, que reunió a más de 150 personas frente al tribunal, contó también con la presencia de la alcaldesa, Raquel María Bautista, y fue impulsada por el propio Ayuntamiento.

Los concentrados no dudaron en señalar que la detención es “injusta” y que el acusado se ha convertido en un “cabeza de turco” de la tragedia. “Se detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó. Detener a los voluntarios, verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días”, afirmaron los asistentes.

Un cortafuegos en medio de las llamas

Según explicaron varios vecinos, el detenido actuaba como voluntario y se habría limitado a prender fuego en una zona concreta con el objetivo de crear un cortafuegos que frenase el avance de las llamas. “Él se quedó para intentar salvar al pueblo”, relató uno de ellos, subrayando que se trataba de una decisión “con conocimiento de causa” y que la maniobra fue vista por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participaban en las tareas de evacuación.

El arrestado permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Aunque en un primer momento se había informado de que no sería presentado hasta más adelante, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó que, salvo cambios de última hora, lo hará esta misma tarde, a partir de las 17.00 horas, en el juzgado de A Pobra de Trives.

El caso enciende aún más los ánimos en una comarca que vive en vilo desde hace más de una semana por la peor ola de incendios de la historia reciente en Galicia, con miles de hectáreas arrasadas y pueblos enteros rodeados por las llamas.