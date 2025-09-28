Un choque en la carretera de acceso a Santiago deja varios heridos y causa importantes retenciones

Un aparatoso accidente registrado este domingo en la SC-20, la circunvalación de Santiago de Compostela, dejó dos heridos graves después de que un vehículo BMW impactara violentamente contra un paso elevado cerca de la salida hacia San Lázaro. Según informa El Correo Gallego, los ocupantes eran dos varones que quedaron atrapados en el interior del turismo, obligando a los servicios de emergencia a desplegar un amplio operativo de rescate.

El impacto fue de tal magnitud que el coche recorrió unos 150 metros desde el punto de colisión hasta quedar detenido junto a una farola, con restos de carrocería esparcidos a lo largo de la vía. La parte frontal del vehículo resultó completamente destrozada. Para excarcelar a los heridos se requirió la intervención de bomberos, que junto a efectivos de la Policía Local y sanitarios del 061 trabajaron de manera coordinada en el operativo.

El dispositivo incluyó tres ambulancias, un camión motobomba y una furgoneta de intervención. Tras ser liberados del habitáculo, los dos heridos recibieron atención inmediata en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Clínico de Santiago. Uno de ellos ingresó en estado especialmente grave, mientras que el otro permanece bajo observación médica.

La Policía Local cortó el carril derecho de la SC-20 durante aproximadamente una hora para garantizar la seguridad y permitir la retirada del vehículo por una grúa. El tráfico quedó afectado durante buena parte de la tarde en una de las principales vías de acceso a la ciudad. Las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control del conductor como causa del accidente, aunque las circunstancias exactas continúan bajo investigación.