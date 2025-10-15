Detenido en Lugo por apuñalar a su sobrino tras discutir por una bombona de butano

La Policía Local de Lugo detuvo el pasado lunes, 13 de octubre, a un hombre de 68 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio después de agredir con un cuchillo a su sobrino, de 36 años, en el domicilio familiar del barrio de Santa María de Bóveda. El suceso se produjo pasadas las ocho y veinte de la tarde, tras una disputa doméstica motivada por el cambio de una bombona de butano.

Según informó este miércoles la Policía Local, la sala operativa del 092 recibió una llamada de urgencia alertando de que un hombre había herido con un arma blanca a un familiar. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar, donde encontraron a la víctima con una hemorragia abundante y lesiones incisas en la pierna y en el antebrazo izquierdo.

El propio herido explicó a los agentes que su tío le había asestado un primer corte en la pierna y otro en el antebrazo cuando intentaba defenderse de un ataque dirigido al cuello. La rápida intervención de una agente fue clave para salvarle la vida: aplicó maniobras de primeros auxilios que lograron detener la hemorragia hasta la llegada del personal sanitario, una actuación que el cuerpo policial calificó como ejemplar por su eficacia y profesionalidad.

Mientras tanto, otro grupo de agentes accedió al interior del domicilio, donde localizaron al presunto agresor sentado ante un ordenador y en aparente estado de calma. El hombre fue reducido y detenido en el acto como sospechoso de tentativa de homicidio.

Durante el traslado a dependencias policiales, el detenido sufrió un episodio de pérdida de consciencia, por lo que fue atendido por el personal sanitario desplazado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde quedó ingresado bajo custodia policial.

La víctima también fue llevada al mismo hospital en una ambulancia medicalizada, donde recibió atención inmediata ante la gravedad de sus heridas.