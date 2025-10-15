Una empresa láctea de Galicia reescribe 'El cuento de la lechera' denunciando “sesgos de género”

La empresa Río de Galicia, perteneciente al Grupo Lence, ha presentado su nueva campaña publicitaria titulada “El nuevo cuento de la lechera”, una propuesta que invita a reflexionar sobre los “sesgos de género” inconscientes que, consideran, aún condicionan las expectativas sociales hacia las mujeres. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra este miércoles, y transforma la vieja fábula popular en un relato de libertad, confianza y determinación.

Según explica la compañía en un comunicado, la campaña da un giro al clásico infantil cuya moraleja castigaba los sueños de una joven lechera por considerarlos un exceso de ambición. En esta versión actualizada, Río de Galicia convierte esa enseñanza en una reivindicación del derecho a soñar: “Soñar no es un error, es un punto de partida”.

El proyecto dice querer romper los cuentos que se contaron durante generaciones, que “transmitieron de forma sutil ideas sobre el papel que debía ocupar cada género”. Mientras los héroes masculinos eran recompensados por arriesgar, recuerda la marca, las protagonistas femeninas solían ser reprendidas por desear más de lo que se les permitía.

“Crecimos escuchando cuentos que nos pedían no ser demasiado ambiciosas”, señala Carmen Lence, presidenta del grupo. “Pero los sueños que se trabajan son los que mueven el mundo. Esta campaña quiere recordarnos que cada mujer tiene derecho a decidir hasta dónde quiere llegar, sin pedir permiso ni disculpas”.

La pieza audiovisual se acompaña de un rediseño de los envases de leche Río de Galicia, donde aparecen ganaderas reales junto a frases inspiradoras como “Aunque digan que no puedes, tú decides lo que quieres” o “De tu futuro eres dueña. Sé ambiciosa. Lucha. Sueña”.

Uno de los cartones de la campaña. Leche Río de Galicia

La acción se había adelantado en redes sociales con una publicación en la que la marca se preguntaba: “¿Conoces el Cuento de la Lechera? Seguro que de pequeña te lo han contado. Aquella fábula cuya moraleja nos dice que no seamos ambiciosas, que no soñemos… ¿Estáis dispuestas a conformaros con esto? En Río de Galicia desde luego que no”.

La segunda publicación, acompañada del vídeo oficial de la campaña, reafirma el espíritu del mensaje: “Si se derrama el cántaro, no será el final. Nos levantaremos y volveremos a intentarlo. Porque esa es la #ActitudRío que nos diferencia y el #PuroCoraje que nos define”.