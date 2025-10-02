Muere un hombre de 64 años en un grave accidente múltiple en Brión (A Coruña)

Un trágico accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en la carretera CG-1.5, a la altura de la parroquia de Os Ánxeles, en Brión (A Coruña), se ha saldado con la muerte de un hombre de 64 años. El siniestro, en el que se vieron implicados dos camiones que transportaban aluminio y un turismo, se produjo poco antes de las 9.00 horas y obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencias.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, un particular alertó de la colisión múltiple a las 8.50 horas, indicando que al menos uno de los ocupantes permanecía inconsciente dentro del vehículo. La primera impresión fue de gran gravedad, ya que se temía que varias personas pudieran estar atrapadas.

Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que, aunque ninguno de los implicados había quedado atrapado en los vehículos, uno de ellos había resultado mortalmente herido.

Otros dos ocupantes presentaban lesiones de diversa consideración: uno de ellos fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), mientras que los otros dos heridos fueron trasladados en ambulancia.

Uno de los camiones implicados en la colisión acabó volcado en la vía, lo que obligó a cortar completamente la circulación para garantizar la seguridad durante las labores de rescate y la retirada de los vehículos.

En el operativo participaron profesionales sanitarios del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos de Santa Comba, miembros del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Brión, la Policía Local y personal de mantenimiento de carreteras.

La investigación sobre las causas del accidente permanece abierta, mientras los equipos de emergencias continúan trabajando para restablecer la normalidad en la vía.