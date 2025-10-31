Un patinete para despistar a la Policía: desarticulado en Vigo un grupo que distribuía droga por Galicia y el norte de Portugal

Tres miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas han sido detenidos en Vigo en el marco de la Operación Zafiro, desarrollada por la Policía Nacional. Entre los arrestados figura el líder de la trama, que utilizaba un insólito método para evitar ser detectado: un patinete eléctrico con el que se desplazaba para controlar las entregas sin levantar sospechas.

El operativo, coordinado por agentes de la Comisaría de Vigo, ha permitido intervenir cerca de 15 kilos de cocaína y marihuana, varios efectos para el pesaje y envasado de la droga, 7.000 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama.

Según fuentes policiales, el grupo contaba con una estructura organizada que distribuía sustancias estupefacientes en distintos puntos de Galicia y el norte de Portugal, llegando a manejar hasta 50 kilos mensuales de droga.

Transporte y logística criminal

La investigación comenzó hace varios meses, cuando la Policía tuvo conocimiento de la existencia de esta red dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala. El líder de la organización se encargaba de coordinar los transportes de droga, utilizando dos vehículos: uno que llevaba oculta la mercancía y otro, conducido por él mismo, que actuaba como lanzadera para alertar de posibles controles policiales.

Una vez que el grupo se abastecía de cocaína y marihuana, distribuía los paquetes por el noroeste peninsular, e incluso algunos compradores acudían directamente a recoger la mercancía. La Policía cree que los integrantes de la trama poseían una notable capacidad logística y contactos estables tanto en Galicia como en el norte luso.

El golpe policial

El operativo culminó este jueves, cuando los investigadores constataron que el grupo se preparaba para realizar un nuevo transporte de cocaína. Los agentes interceptaron al conductor de uno de los coches, en el que hallaron tres kilos de cocaína escondidos en un compartimento. Pocas horas después fueron detenidos los otros dos implicados, entre ellos el cabecilla.

Posteriormente se practicaron dos registros, uno en una nave industrial de Vigo y otro en una vivienda de Nigrán. En el domicilio se encontraron 5.000 euros en efectivo, una máquina de contar dinero y uno de los vehículos de la organización. En la nave, los agentes localizaron un kilo más de cocaína, más de diez kilos de marihuana lista para su distribución, material de envasado y otros 2.000 euros en efectivo.

Los tres detenidos pasarán previsiblemente a disposición judicial este sábado, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.