Pelea en el albergue municipal de Vigo: arañazos y mordiscos por unas prendas

La tarde del pasado 13 de septiembre, la Policía Local de Vigo tuvo que intervenir en un conflicto entre dos usuarios del albergue municipal situado en la calle Marqués de Valterra.

La disputa arrancó por la acusación mutua de haber sustraído unas prendas de vestir, aunque ninguno de los implicados pudo acreditar la titularidad de las mismas. Tras informarles de los trámites legales a seguir para interponer denuncia, los agentes se retiraron del lugar.

Sin embargo, horas después, a las 22.20, la calma volvió a romperse. El vigilante del centro alertó nuevamente a la Policía Local al comprobar que los dos varones habían pasado de las palabras a los hechos y se estaban agrediendo físicamente en el interior del albergue.

Cuando los agentes llegaron, la pelea ya había concluido, pero ambos presentaban lesiones visibles. Uno de los implicados, de iniciales S. A. y 27 años de edad, mostraba erosiones y arañazos en la cara y el cuello, además de un mordisco en el brazo derecho. El otro hombre presentaba heridas similares, pero también un corte sangrante de unos tres centímetros bajo el párpado derecho.

Ante la gravedad de esta última lesión, los agentes solicitaron la presencia de una ambulancia medicalizada, cuyo personal determinó el traslado del herido al Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir puntos de sutura.

Finalmente, la Policía Local procedió a la detención de S. A. como presunto autor de un delito de lesiones. El caso ha quedado en manos de la autoridad judicial.