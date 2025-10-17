Vandalismo en Baiona: investigan a dos jóvenes por reventar 15 coches y cuatro motocicletas

La Guardia Civil investiga a dos jóvenes de Baiona, uno de 22 años y un menor de 17, como presuntos responsables de la oleada de vandalismo que sacudió el municipio pontevedrés la madrugada del pasado 12 de agosto. A ambos se les atribuye un presunto delito continuado de daños contra la propiedad, tras una noche de furia que dejó un amplio rastro de destrozos y una profunda indignación entre los vecinos.

De hecho, al amanecer, los residentes se toparon con una escena desoladora. El balance final de los altercados ascendió a un total de quince coches y cuatro motocicletas con desperfectos de diversa consideración. Los autores arrancaron retrovisores, abollaron la chapa de numerosos turismos y derribaron con violencia varios ciclomotores, generando un estruendo que finalmente acabaría por delatarlos.

Además, las pesquisas de los agentes han logrado determinar que los dos vecinos de Baiona no actuaban solos. Junto a ellos se encontraba un tercer menor de Madrid, que también fue identificado como parte del grupo en el momento en que se produjeron los hechos. La investigación sigue su curso para esclarecer el grado de implicación de cada uno de los jóvenes en el ataque indiscriminado contra el mobiliario urbano y los vehículos privados.

La pieza clave: un policía fuera de servicio

En este sentido, la resolución del caso no fue fruto de un dispositivo de vigilancia, sino de una afortunada casualidad. Un policía local de Vigo que se encontraba fuera de servicio en la zona escuchó el alboroto y no dudó en dar el aviso. Fue su llamada la que activó la respuesta policial y puso a los investigadores sobre la pista correcta, convirtiéndose en una figura fundamental para la rápida identificación de los sospechosos.

Por otro lado, la reacción de los afectados no se ha hecho esperar. Hasta el momento, los propietarios de los vehículos dañados han presentado once denuncias ya formalizadas ante las autoridades. Los vecinos confían en que la investigación sirva para depurar responsabilidades y poner fin a unos altercados que han generado una notable preocupación en esta tranquila localidad gallega.