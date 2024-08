Apuntes gastro para disfrutar de la Copa de Oro del polo en Sotogrande

Permítanme un apunte deportivo, porque la Copa de Oro Turkish Airlines Alto Hándicap está llegando a su día grande, que es el domingo 31 de agosto, en las canchas que Ayala Polo Club tiene en la urbanización de Sotogrande, que pertenece a lalocalidad de San Roque en Cádiz. Les resumo a cierre de esta edición y luego nos vamos de ruta gastronómica para hacer más liviana esas jornadas de sol viendo los partidos desde las gradas de lo que era el Santa María Polo Club, ahora canchas Los Pinos. El pasado domingo, con Brunei ya fuera de juego, Kazak y Calatagan se enfrentaron en el primer duelo de la categoría en búsqueda de acercarse a las semifinales. Calatagan aprovechó el impulso de la victoria ante MB Polo conseguida el último viernes, imponiéndose con autoridad por 15 a 10 en un cotejo en el que Facundo Pieres se lució con 10 goles. Casi en paralelo, en la cancha número 3, MB Polo tuvo en control del partido, salvo en un lapso en el que el conjunto de Pascual Sáinz de Vicuña y Adolfo Cambiaso llegó al empate en 2. Pero la buena conducción de Pablo Mac Donough marcó la diferencia, liderando a que MB Polo se alzara con el triunfo. De esta forma, Calatagan enfrentará en semifinales a Sainte Mesme, mientras que Kazak hará lo propio ante ATL Marine & Energy.

La Reserva Club Sotogrande Cedida

Así con tanta emoción caben varias opciones teniendo en cuenta que la mayoría de los partidos son por la tarde y hace calor (hay que decir que en el intermedio uno puede migrar atravesando la cancha a las gradas de la sombra). La primera opción es beber el delicioso frizz con hierbabuena y mucho hielo que se ofrece en las instalaciones de las canchas Los Pinos; la segunda, venir fresquitos a los partidos. El Trocadero y El Octógono son las opciones clásicas de «beach club» con buenas cocinas. Sabes a lo que vas y no decepciona, pero La Reserva Beach Sotogrande ofrece un plus al ubicarse en un enorme lago artificial, flanqueado por palmeras asentadas en fina arena dorada. Este lugar se convierte hasta el 15 de septiembre en el epicentro del tardeo con el lanzamiento de su «Aprés Beach». Con vibrantes sesiones de DJ, promete ser punto de encuentro, no solo para una deliciosa comida y un baño antes de las jornadas de polo, sino para disfrutar en su impresionante terraza de las «golden hours» cuando han finalizado los partidos y lo que tercie.

Chef Rafael Muria Cedida

Plato de La Reserva Club Sotogrande del Chef Rafael Muria Cedida

Además, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica a cargo del chef catalán Rafael Muria, galardonado con una estrella Michelin por su restaurante en tierras del Priorat: Quatre Molins. Muria presenta una exquisita selección de tapas para disfrutar al borde de este mágico lugar. Espectacular el carabinero con parmentier de patata y el lingote de galete de atún Balfegó con avellanas y verduras mediterráneas. La oferta se complementa con un ravioli de cigalas con salsa de foi y trufa negra y un ceviche caliente de wagyú con helado de maíz picante. Si quedan fuerzas, La Reserva tiene una laguna deportiva, de 17.000 metros cuadrados, para practicar kayak, stand-up paddle y surf eléctrico, un estilo de vida. El lugar permite completar la noche con cócteles en varios chiringuitos. Cerca de La Reserva está el Marxa, en SO, que ha renovado con acierto sus instalaciones y tiene una carta variada. Riquísimo el sencillo Mimosa para acabar el día. Este año, la última copa también puede ser en el Nido Beach , sin olvidar el mítico Ké y el siempre animado Bahía Limón. Y yo no perdono un helado en CréMare, de Torreguadiaro.