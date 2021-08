La aristocracia del Ibex, en el 50 Torneo de Polo de Sotogrande

Gente

Jet set

Los tres clubes polistas españoles por excelencia: el Santa María Polo Club, propiedad de la familia terrateniente andaluza Mora-Figueroa; el Ayala Club de los Zóbel , de origen filipino y pioneros en estas tierras de San Roque, Cádiz; y el Dos Lunas de los Sainz de Vicuña, conocidos como la familia que trajo la Coca-Cola a la península, han unido sus fuerzas este año. La rivalidad quedará en las canchas de polo. El motivo es el esperado 50 aniversario del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande para ofrecer un programa conjunto de partidos que comenzaron el 24 de julio y finalizarán el 28 de agosto.

Un evento por todo lo grande en el que volverán los partidos de alto hándicap y en el que está más que asegurado el espectáculo que supone asistir como espectador a uno de ellos. Sotogrande, como cada año, es el «Place to Be», dónde uno está sin ser visto. Una oda al anonimato, ajena a la bulliciosa (y cercana) Marbella. Aquí, en las laderas del Río Guadiaro, todo se disfraza de una estudiada normalidad y es habitual ver tanto en las gradas del polo como en el after polo, que se seguirá celebrando en el Santa María Polo Club, cómo se cruzan apellidos como los Vargas, los Borbón, Marichalar, Entrecanales, Martínez de Irujo o Goyeneche con fortunas internacionales y habitantes anónimos de los vecinos municipios de Guadiaro, Torreguadiaro o San Enrique. Y es que, aunque este año no podamos disfrutar de la realeza dubaití como otras ediciones o de los amigos solistas del príncipe Harry de Inglaterra, sigue siendo fascinante ver a la realeza del IBEX discutiendo de polo con la población local, sin duda los más eruditos en este deporte.

Sotogrande

Entre los polistas también figuran miembros de la jet patria que en muchas ocasiones transmiten la afición por este deporte a través de generaciones. Dentro de la nobleza del polo destaca el recién casado Pascual Sáinz de Vicuña, que ha emparentado con los Zóbel al casarse con Paola este verano, nieta de uno de los fundadores de esta urbanización gaditana establecida en en 1964 por un grupo de millonarios liderados por el estadounidense Joseph McMicking y los mencionados hermanos Zóbel, que reunieron un grupo de inversores entre los que figuraban Jaime Ortiz Patiño, el rey del estaño; el comerciante de diamantes Phillip Oppenheimer y el director de Nestlé Helmut Maucher. Este año, tampoco hay que perder de vista al empresario naviero y polista Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, propietario junto a su familia de las Bodegas Marqués de Riscal y el Grupo Ibaizabal. Pero si hay un dios para ponerle la guinda a este 50 aniversario a Sotogrande, ese es Adolfo Cambiaso. Grábense este nombre, porque el argentino es el Messi del polo, que llevaba cinco años sin asistir a los campeonatos en Sotogrande.

Con él, regresa por fin el alto hándicap a tierras gaditanas. También habrá Mediano y Bajo hándicap repartidos a lo largo de los 34 días que durará la competición, dividida en los tres trofeos ya tradicionales: las Copas de Bronce, Plata y Oro. Además del regreso de Cambiaso, se anuncia la presencia de otros jugadores destacados, como Juan Martín Nero que jugará en el equipo de Ayala; Guillermo «Sapo» Caset en el conjunto de Marqués de Riscal o Joaquín Pittaluga en Dos Lunas. Entre los equipos de diferentes países que estarán presentes en el torneo repite el francés Sainte Mesme. Una cosa, la asistencia es gratuita. Todos pueden tener la oportunidad -sobre todo si eres niño- de llevarse a casa una bocha (o bola de madera) firmada por los mejores del mundo en este deporte.