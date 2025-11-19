Un carnicero revela 4 cortes que pueden reemplazar al tradicional cordero en Navidad

Con la llegada de las fiestas, no todo tiene que ser cordero. En tiktok, el carnicero Luis propone cuatro cortes de carne ideales para quienes buscan variar en la mesa navideña, manteniendo jugosidad y sabor.

Redondo: clásico y versátil

El redondo es uno de los cortes más populares para asar. Su textura tierna y uniforme lo hace fácil de preparar y perfecto para quienes quieren un plato tradicional sin cordero.

Se puede cocinar al horno o en olla, ofreciendo un resultado jugoso y consistente.

Rabillo de cadera y rabillo/pez: dos opciones jugosas

Estos cortes, poco conocidos fuera del ámbito carnicero, destacan por su sabor intenso y su capacidad para mantenerse tiernos durante la cocción.

El carnicero explica que se pueden preparar tanto al horno como en cocciones más largas, siendo ideales para quienes buscan un plato navideño diferente pero igual de bueno.

Espaldilla: gelatinosa y deliciosa

La espaldilla es un corte más gelatinoso, con una textura que se derrite en la boca.

Perfecto para cocciones lentas, este corte asegura un plato jugoso y con gran sabor, convirtiéndose en una alternativa atractiva al cordero para platos tradicionales o modernos.

Consejos de carnicero

Se recomienda elegir el corte según la preparación y el número de comensales. A la hora de preparar un asado o una cocción en olla, es importante considerar la textura y el tipo de preparación.

Los cortes más tiernos, como el redondo o el rabillo, son ideales para hornear, mientras que los más gelatinizados, como la espaldilla, funcionan mejor en cocciones largas.

Escoger la pieza adecuada según la receta garantiza un resultado jugoso y sabroso para la mesa navideña.

Reinventando la tradición

Estas alternativas muestran que es posible mantener la esencia de la Navidad sin limitarse al cordero.

Con estos cortes la mesa navideña puede ser una sorpresa pero igual de sabrosa que siempre.