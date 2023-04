Este es el menú que el rey Carlos de Inglaterra ha elegido para celebrar su coronación

A medida que se va acercando la fecha de la coronación de Carlos III, se van conociendo más detalles de cómo será la fiesta, qué comerán los invitados, qué coronas portarán Carlos de Inglaterra y Camila y quiénes serán las dos mil personas que están invitadas a este acto oficial.

Todo apunta a que finalmente la coronación se celebrará el 6 de mayo pese a algunos de los datos recabados por YouGov con preguntas a ciudadanos británicos donde apuntaban que el 51% de los encuestados opinaban que el Estado no debería pagar la coronación. No obstante, tampoco será una jornada tranquila, pues varios grupos de republicanos han organizado distintas manifestaciones en diferentes puntos del país con el lema "no es mi rey".

Carlos III y Camila han elegido una quiche como plato principal de la celebración

Carlos III y Camila han sido los encargados de escoger el plato principal del llamado "Big Lunch" que se celebrará el próximo 6 de mayo con motivo de la coronación. De esta manera, los reyes han optado por una quiche, denominada por ellos como "Coronation Quiche", tal y como apuntan en la cuenta oficial de la Familia Real en Twitter.

El tweet así dice: "Elegida personalmente por sus majestades, el Rey y la Reina Consorte han compartido una receta para celebrar el próximo #CoronationBigLunch que tendrá lugar en todo el país".

Los cocineros también han mostrado qué ingredientes llevará su quiche. Además de la base hecha con una mezcla de huevo, nata y leche, su relleno será de espinacas, habas y estragón, una especia que en España no se usa mucho pero que sirve para hacer una mejor digestión.

"Una quiche profunda con una base de hojaldre ligera y crujiente y sabores delicados de espinacas, habas y estragón fresco. Coma frío o caliente con una ensalada verde y patatas nuevas hervidas: ¡perfecto para un gran almuerzo de coronación!", recogen en la web oficial.

Los Reyes quieren que todo el país celebre con ellos la coronación

En el tweet se puede ver a una de las cocineras de la Familia Real haciendo la quiche paso por paso. Esto se debe a que, desde palacio, invitan a todos los ciudadanos a que sigan sus pasos para que el 6 de mayo coman también una "Coronation Quiche" en su casa.

Sin embargo, si los ciudadanos lo prefieren, con motivo de la coronación, habrá muchas actividades y planes que hacer organizados alrededor de todo el país para que los británicos puedan participar también en esta fiesta. Así lo confirman desde la cuenta oficial explicando que unirán "a los vecinos y a las comunidades para celebrar la coronación y compartir amistad, comida y diversión".

Una tradición que lleva haciendo Camila desde 2013, patrocinando y participando en "Big Lunch" por todo el Reino Unido e incluso en Ghana y Barbados, tal y como apuntan desde la página oficial de la Familia Real. Además, recuerdan que el año pasado, Camila también se encargó de organizar una gran comida en el campo The Oval con motivo de la celebración del jubileo de platino de la reina Isabel II.

Isabel II, por su parte, el día de su coronación, escogió una receta a la que llamaron "el pollo de la coronación". Una receta que se trataba de un pollo escalfado con una cremosa salsa de curry. Un plato que gustó mucho a los invitados y que pronto se convirtió en un clásico de la gastronomía británica.

Tanto fue así que, desde entonces, numerosos supermercados, restaurantes y tiendas tienen esta receta preparada para quien quiera probarla. ¿Llegará la quiche de Carlos III a ser tan famosa como la receta que escogió su madre en 1953?