Foodtropia: cuatro platos de temporada, caseros y saludables, para comer en casa o en la oficina

Aunque la falta de tiempo no es una excusa para no pisar la cocina, lo cierto es que la vida, a muchos nos come, nunca mejor dicho. De ahí que tener cerca proyectos como Foodtropia hay a quienes les soluciona la vida. Os cuento, es la propuesta gastronómica de la cocinera Paola Freire, quien, entre fogones, se preocupa por la salud de sus comensales. Por eso, sus recetas preparadas son saludables y están alimentadas por ingredientes de temporada y de calidad. ¿Lo mejor? Podemos pedirlos para disfrutar en casa, en la oficina o donde queráis en Madrid. Y es que los platos de Foodtropia están disponibles en la sección de Super Glovo dentro de la app.

Asimismo, otra deliciosa noticia es que la cocinera y empresaria coruñesa, quien ha hecho de su hobby su profesión no deja de engordar su oferta gastronómica y quienes somos unos entusiastas de sus elaboraciones ya podemos pedir cuatro nuevos platos. Se trata de preparaciones cocinadas a partir de materias primas frescas y de primerísima calidad, que llegan listos para calentar y comer de una forma práctica y fácil. En definitiva, Paola Freire, alma de Foodtropia, se preocupa de que sus recetas viajen bien y lleguen a su destino plenos de sabor y con la textura idónea de cada alimento. Porque todos los platos se elaboran a diario en el obrador Lume, en A Coruña, creados a partir de recetas tradicionales y procesos artesanales, de ahí que llame la atención el sabor casero y auténtico de cada uno.

FOODTROPIA ENSALADA DE POCHAS Cedida

Ejemplos de las nuevas incorporaciones de la carta de Foodtropia son unos riquísimos casarecce, de la casa Garofalo, con pera, puerro y parmesano (6,95 euros), una receta de pasta italiana que marca la diferencia al combinar la dulzura de la pera caramelizada con el suave sabor del puerro pochado y el toque intenso del queso parmesano. Se trata de una delicia idónea para los amantes de la cocina italiana tanto para comer o para cenar perfecta para pedir a Glovo cualquier día o para sorprender a unos invitados, lo mismo que otro plato igualmente apetecible: la ensalada de pochas con vinagreta de pimentón. Incluye pochas tiernas mezcladas con hortalizas, aceitunas y queso feta aderezadas con la vinagreta y que en toda mesa destaca por su color y sabor. Tenedla en cuenta siempre que debáis organizar una comida entre amigos o con la familia, porque resulta una preparación muy nutritiva y de temporada.

FOODTROPIA CREMA Cedida

Aromática, fresca y sabrosa es la tercera receta ideal para cualquier almuerzo o cena también, esta vez, incluso para los más pequeños de la casa, porque la crema de calabacín, feta y albahaca de Foodtropia (5,95) es muy diferente a la que estamos acostumbrados y, os aseguro, que la de Paola gusta también a los niños, ya que la pueden comer tanto fría como tibia o caliente, de ahí que resulte una opción perfecta a pedir en cualquier época del año. Por último, una con pescado y marisco: los fideos con bacalao y langostinos (7,95), una receta que gusta, incluso, a quienes son poco amantes del citado pescado. El motivo es que la cocinera prepara el plato con caldo de pescado casero, sofrito reducido y bacalao fresco y lo termina con langostinos, perejil y ralladura de lima para otorgar frescura al conjunto de ingredientes.

FOODTROPIA BACALAO Cedida

En definitiva, el objetivo de Paola Freire es hacernos, dice, “la vida más fácil, sana y rica. Me hace mucha ilusión poder llegar a vuestras casas con mi cocina”. Por eso, ha ideado estas cuatro recetas que se unen a unas sabrosísimas lentejas con setas y calabaza, al guiso de ternera gallega, a los garbanzos con gambones, al orzo Garofalo con setas, a la crema de calabaza con curry, coco y naranja, al arroz negro con calamares y gambones y a la crema de tomate con zanahorias asadas y albahaca. Y, lo cierto, es que gracias a la variedad de platos e ingredientes cada uno puede idear en un momento el menú que desee siempre asequible, rico y saludable para recibir a domicilio que, con sólo calentar, es posible llevar a la mesa en cuestión de minutos.