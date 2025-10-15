Karlos Arguiñano lo tiene claro: estos son los guisantes congelados que debes comprar

Los guisantes son una de las legumbres más versátiles y saludables que se pueden disfrutar durante todo el año. Además de ser un ingrediente ideal para ensaladas frías o guisos calientes, se han convertido en la base de uno de los platos más populares de la cocina española: los guisantes con jamón.

El conocido cocinero Karlos Arguiñano ha compartido su versión de esta receta tradicional, añadiendo su toque personal con harina para espesar la salsa y potenciar el sabor. Pero, además, ha querido dejar un consejo muy claro sobre qué tipo de guisantes congelados elegir para conseguir un resultado perfecto.

“Cuando vayas a comprarlos, no dudes en elegir los finos o extrafinos. Además de ser más pequeños y de cocerse antes, la piel que los recubre es mucho más fina, lo que los hace más agradables al paladar”, explica Arguiñano.

El chef también señala que el proceso de cocción dependerá del tipo de guisantes que se utilicen: “Si eliges los frescos, tendrás que cocerlos durante unos 15-20 minutos (dependiendo del tamaño), en cambio, si optas por la conserva, te ahorrarás ese trabajo”. Eso sí, recuerda revisar siempre las etiquetas de los productos procesados para asegurarse de que no contengan aditivos ni conservantes.

Además de ser fáciles de preparar, los guisantes aportan numerosos beneficios para la salud. Son ricos en vitamina C, antioxidantes, carbohidratos complejos y proteínas vegetales, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, mantener la energía y favorecer la regeneración muscular. También aportan fibra, que mejora la digestión y ayuda a controlar el azúcar en sangre.

Con estos consejos, Karlos Arguiñano demuestra una vez más que cocinar platos sabrosos y saludables es posible con ingredientes sencillos y al alcance de todos.