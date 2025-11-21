Regalos que garantizan comer y beber bien en Navidad

Con las navidades a la vuelta de la esquina, los encuentros con familia y amigos se convierten en el plan más destacado y, para ello, el centro de la mesa tiene que estar preparado. A continuación, lanzamos una serie de propuestas que siempre resultarán un acierto.

Dehesa de los Llanos celebra su 125 con un queso de maduración lenta de edición limitada. Se trata de una de las ganaderías ovinas más antiguas y prestigiosas de nuestro país, su origen se remonta a 1900 y entre sus hitos está la participación en la definición de la raza manchega. Afinado por la maestra quesera Paqui Cruz y elaborado artesanalmente con leche cruda de las ovejas de la finca, se trata de un queso de granja DOP Manchego de curación especial de 15 meses lleno de matices y muy equilibrado. Para esta Navidad han creado un estuche regalo de edición limitada de 100 unidades que reivindica el origen de Albacete e incluye una cuña de 500g del queso de curación especial 15 meses, un cuchillo de la firma Arcos y un paño de algodón 100% bordado. Y ademas, de cara al Black Friday, la quesería contará del 26 noviembre al 2 de diciembre con el 20% de descuento en todos los productos de su tienda online.

Dehesa de los Llanos. Cedida.

Mar de Frades Brut Nature se presenta como el aliado ideal para acompañar los sabores más delicados del mar, como un suave pescado blanco, un jugoso bogavante o una selección de mariscos frescos y exquisitos. Su frescura y elegancia lo hacen perfecto para un brindis e incluso para esos aperitivos navideños que tanto disfrutamos. Sírvelo entre 8 y 10 °C para que cada burbuja se exprese en su máxima expresión, revelando todo su carácter y refinamiento. Además, su etiqueta termosensible te indica el momento ideal para servirlo: al enfriarse, revela un pequeño barco, símbolo de que el espumoso está en su punto perfecto para deleitar tus sentidos. PVP: 28,85€.

Mar de Frades. Cedida.

José Pariente, la gran bodega de Rueda, se complace en presentar el regalo que todo el mundo querrá tener debajo del abeto. Se trata de una selección de las mejores añadas de sus monovarietales de Verdejo, tres vinos históricos para la bodega: Las Fincas de José Pariente, Finca Las Comas y Finca La Medina. Estos tres emblemas del Verdejo de Rueda, tan elegantes como sutiles, son el regalo perfecto para las Navidades y un homenaje merecidísimo al buen oficio de esta saga de viticultores que han hecho del vino blanco un arte.

El estuche, disponible en 3 o seis unidades, puede configurarse de dos maneras: la primera es la vertical clásica, en la que se incluyen botellas de un solo vino, especialmente seleccionadas, de las añadas de 2020, 2021 y 2022. De esta manera, se podrá apreciar la influencia del clima y de la mano del elaborador a lo largo de cada año. La otra alternativa, horizontal, permite explorar los deliciosos matices de los tres vinos correspondientes a una misma añada (2020, 2021 o 2022). Es una manera muy plástica de ver cómo con una misma uva –procedente, eso sí, de varias parcelas— se pueden obtener vinos muy diferentes entre sí, pero que comparten ese soberbio corazón monovarietal del Verdejo.

José Pariente. Cedida.

Un viaje a Segovia sin hacer kilómetros. Esta Navidad, Casa Duque, el de toda la vida, el que cumple 130 años, lo pone fácil: podemos disfrutar de su cochinillo asado, su cordero lechal o sus irresistibles judiones de La Granja en casa pidiéndolo en su web. Recién hechos en su mítico horno de leña, con todo el mimo de la familia Duque y la garantía de 130 años de saber hacer, los envían ya preparados en frío a cualquier punto de España y llegan listos para darles el último toque en casa. Mismo sabor, mismo crujiente y mismo espíritu festivo que se respira en su restaurante segoviano. Con el cochinillo mandan incluso el plato, para que no falte detalle a la hora de replicar el ritual.

Casa Duque. Cedida.

En Finca la Torre, la almazara malagueña estrena nueva imagen y el lema “Guardianes de la excelencia”, lanza un exclusivo estuche con sus cuatro aceites de oliva virgen extra: hojiblanca, cornicabra, arbequina y picudo; la colección “Monovarietales” se presenta en una elegante caja que incluye cuatro botellas de cristal de 250 ml. Este estuche permite experimentar los diversos sabores y aromas del AOVE de Finca La Torre, procedente de la reciente cosecha, de producción ecológica y biodinámica; cada una de las variedades destaca por sus notas únicas y por realzar platos muy diversos, desde asados y pescados hasta ensaladas y cremas La colección “Monovarietales” puede adquirirse en la web oficial de Finca La Torre y en tiendas gourmet.

Finca La Torre. Cedida.

Opción dulce

Vuelve el Roscón de Madreamiga, y esta Navidad con una versión especial de pistacho. Elaborado artesanalmente con ingredientes naturales, el Roscón de Reyes de Madreamiga está considerado por los rankings especializados como uno de los mejores de España. Madreamiga cuenta así con dos versiones, la original –que que sigue la receta tradicional de este dulce y estará disponible en dos tamaños de 500 y 800 gramos– y la de pistacho –en formato de 500 gramos–. Ambos pueden enviarse a toda España.

Madreamiga. Cedida.

“La Turrona” de Luna & Wanda: regresa el postre navideño más especial. Luna & Wanda regresa con su tarta de edición limitada: La Turrona, una exclusiva tarta de queso que ya es una tradición. En esta versión, el inconfundible sabor del turrón de Jijona se fusiona con la receta original para una experiencia navideña sublime, disponible desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero en formato grande, mediano y mini.