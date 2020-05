María Castro, embarazada de su segunda hija

View this post on Instagram

Pues sí, hoy es nuestro día MAMIS... Y no se nos ocurría una oportunidad mejor que ésta, para compartiros la FELIZ noticia... en unos meses seremos CUATRO ( con Momo 5 😂)!!!! Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra! Yo estoy bien, el padre feliz... y Maia... Maia con una ilusión mayor que la de la Noche de Reyes... a ver cómo le sacamos de la cabeza, que su hermanita no se puede llamar “Moma”... eligió ese nombre a los dos minutos de la noticia, en honor a Momo...😂😂😂😂😂 y cuando se les mete algo en la cabeza....!!! En fin.... nuestro pequeño secreto ya está en vuestras manos... Seguiremos informando.... Ah! Y mamá, perdóname que hoy te robe tu espacio en mi IG para contar esta gran noticia.... como ya sabes, NUNCA podría haber soñado con un referente y una MADRE mejor. Te adoro! @jose_manuel_villalba