Charlène de Mónaco recuerda la tragedia que sacudió su vida (dos veces)

La princesa Charlène de Mónacoha transitado en muchas ocasiones por sus propios infiernos. Han sido varios y de diversa índole. Algunos de ellos no ha querido ponerlos sobre el tapete mediático y los ha tratado de gestionar en la intimidad. Otros no ha podido evitar que den el salto a los titulares, mientras que otros los afrontaba con valentía ante el mundo. Pero a veces también necesitaba retirarse de la esfera pública y desaparecer. Así sucedió cuando se recuperó de la grave infección en Sudáfrica que puso su vida al filo de la muerte.

También ha hecho frente a infinidad de oleadas de rumores de crisis matrimonial con el príncipe Alberto de Mónaco. Muchos son los gestos que demuestran su distanciamiento, pero también los que contradicen esa versión. Ahí transitan y continúan con sus quehaceres públicos y privados. Para la princesa monegasca, eso incluye abordar acciones de su fundación, esa que creó para prevenir de ahogamientos. Quiere que todos los niños aprendan a nadar y se defiendan con habilidad ante imprevistos en el agua, además de incentivar los valores que aprendió gracias al deporte durante su etapa como nadadora profesional.

La tragedia que marcó la vida de Charlene

La princesa Charlène está preocupada, pues ve impotente cómo aumentan las cifras de ahogamientos. No solo en su país, sino por todo el mundo, en un verano que se está tornando negro en esta cuestión. Es por eso que ha querido compartir con el mundo la tragedia que azotó su entorno más próximo, al vivir de cerca lo que se sufre cuando un niño pierde la vida en al agua. Un drama al que se enfrentó y al que quiere poner solución a través de iniciativas para que “el agua debe seguir siendo un lugar de alegría, no de luto”.

Alberto y Charlène de Mónaco, junto a sus hijos, en el palacio Grimaldi Gtres

Tiene la firme convicción de que muchas de estas muertes podrían haberse evitado. Todo está en la educación de los niños en natación y también en prevención de riesgos, además de técnicas de actuación en caso de que llegue un imprevisto. De ahí que conceda una entrevista a ‘Ouest-France’ para animar a los padres a “meter a los niños al agua desde temprano, bajo supervisión, para enseñarles a salvarse y entrenar a los adultos en los reflejos adecuados”.

Y es que la princesa Charlène destaca que la tragedia de una muerte por ahogamiento no solo se cobra esa víctima, también deja a una familia rota de dolor. Algo que ya ha vivido en primera persona: “Es un tema que me afecta profundamente, no solo como nadadora. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río, muy cerca de la casa de mi tío. Tenía solo cinco años. Fue devastador. No creo que ese dolor desaparezca jamás”, compartía en su entrevista para hacer entender que sabe de lo que habla, de ahí su compromiso con esta causa.

No fue la única vez. En 2018, la mujer de Alberto de Mónaco se enfrentó a una tragedia similar, cuando la hija de unos amigos falleció con tan solo 19 meses: “La niña siempre paseaba por el jardín de los vecinos, aquel fatídico día debió caer a la piscina. Cuando la encontraron ya era demasiado tarde. Nadie podía devolverle la vida a su bebé y no puedo ni imaginar el dolor que ambos sintieron en ese momento”, ya confesó en su día a ‘Point de Vue’.