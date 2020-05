La incongruencia de mamá Avilés: del acoso al discurso

Del acoso al discurso, de sentirse ofendida ante las preguntas de los reporteros a no parar de hablar en televisión. Mamá Carmen, la progenitora y defensora a ultranza de su polémico hijo, José Antonio Avilés, rey de los mentirosos mediáticos, demuestra una cierta incongruencia en su vida. No se puede atacar a los periodistas que se limitan a hacer su trabajo, sentirse ofendida, agobiada y acosada cuando le cuestionan las “malas artes” de su incorregible vástago y conceder más tarde una extensa entrevista en “Viva la vida”, el programa en el que colabora su niño. Asegurar por un lado que no tiene intención de valorar la vida personal de José Antonio, para desdecirse días después y hablar largo y tendido del veinteañero de su casa.

Su discurso descalifica lo que ella define como acoso continuo.

Pero la Carmen alegre de hace un mes ha tornado su rostro en tristeza y preocupación, porque, aunque intente aparentar tranquilidad, la procesión va por dentro, y el temor aumenta según van saliendo nuevos testimonios de todos los que aseguran que Avilés les ha estafado, que ya son muchos. Demasiados.

Difícil lo tiene el “superviviente” para intentar demostrar su inocencia. Y Carmen lo sabe perfectamente. Con sus exclusivas al programa de su hijo no es ético seguir quejándose de acoso periodístico. Porque, en todo caso, cada vez que habla en la tele es como “acosarse” a sí misma. Hay que ser coherente, señora.