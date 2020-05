Avilés sigue “estafando·” desde Honduras

La sombra de la sospecha amenaza a los miembros del equipo que la productora de "Supervivientes” tiene en Honduras y a empleados del hotel donde está alojado el mentiroso compulsivo.

Uno de ellos podría haber facilitado un teléfono móvil a José Antonio Avilés, algo totalmente prohibido, y el Pequeño Avilés, como se le conoce jocosa y popularmente, ya se habría puesto en contacto con familiares y amigos, que le han contado todo lo malo que se cuenta de él en España, desde sus presuntas estafas a sus múltiples falsedades. Un panorama desolador que, según una abogada que intervino ayer en “Sálvame”, si le denuncian en bloque todos los que consideran estafador la pena sería cercana a los trece años de cárcel.

El presentador de la gala principal del concurso isleño, Jorge Javier Vazquez, ya está al tanto de la delicada situación, y una fuente cercana a Avilés le ha desvelado que, cuando el “pájaro” se siente en el plató del programa tan solo va a contestar preguntas relacionadas con su paso por el concurso, haciendo caso omiso a cualquiera referente con sus engaños y futuros procesos, que vendrán, judiciales.

Su prepotencia y chulería le conducen a negar lo innegable, pero me cuentan que se encuentra muy nervioso al ser incapaz de afrontar lo que se le viene encima. Como publicamos en exclusiva hace unos días en esta web, en Mediaset, y por ende en Telecinco, no quieren un colaborador tan fullero, su carrera en la cadena, es evidente, no tiene más recorrido. Y no creo que su protector, Raúl Prieto, director de “Viva la vida”, donde José Antonio ha trabajado hasta antes de viajar a la isla, vaya a seguir defendiendo lo indefendible. Porque no es recomendable contratar un peligro andante, y Avilés lo es.