Santiago Segura la lía en Twitter: “Qué tristeza esa España de fachas y de rojos”

Después de la manifestación convocada por Vox para la jornada de ayer, día 23 de mayo, para protestar contra la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno; son muchos los personajes públicos que se han pronunciado al respecto. El último de ellos, Santiago Segura.

El actor y director ha querido hacer un llamamiento al entendimiento y la cordialidad entre derecha e izquierda, entre los simpatizantes de ambos “bandos”, y ha publicado un tuit que le ha convertido en Trending Topic.

“Qué tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extremaderecha fascista o bolcheviquesbolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonia... Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias”.

Un tuit que ha despertado las críticas de todo tipo, e incluso tachan a Santiago de “equidistante”. Un término que no ha gustado al director y por el que se ha defendido ante aquellos que han atacado su postura ideológica.

“Yo no he comparado nada, me merecen respeto la gente de izquierdas y de derechas, lo que no soporto es la estupidez, la incompetencia y los fanatismos, vengan de donde vengan”