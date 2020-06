Omar Montes, pillado en una fiesta ilegal

Las redes sociales arden tras conocerse que varios rostros conocidos, como el reguetonero Omar Montes, presumieron en Instagram de estar disfrutando de una multitudinaria fiesta en pleno estado de alarma, y las críticas no se han hecho esperar. En esta cuarentena, el cantante ha pasado de ser la “estrella de Pan Bendito” a un completo irresponsable.

Concretamente, más de 100 personas se reunieron en una casa de la exclusiva urbanización de La Finca, situada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Algo totalmente ilegal teniendo en cuenta la fase 2 de desconfinamiento en la que se encuentra Madrid, en la que tan solo se permite reuniones de un máximo de 15 personas.

En los stories de Instagram del cantante de reguetón, se podía ver cómo los invitados disfrutaban con absoluta normalidad de la fiesta, sin mascarillas ni distancias de seguridad. Entre este centenar de personas se encontraban Anabel Pantoja, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’, Susana Molina y Julio ‘El Feroz’, y el rapero gallego ‘Arce Perro Viejo’.

Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal.



Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles.

REPUGNANTE !



Omar Montes y Susana Molina, arrepentidos

Tras conocerse la noticia, Omar Montes ha querido aclarar lo ocurrido y a través de sus redes sociales ha emitido un mensaje para sus seguidores en el que ha aclarado que fue invitado para promocionar su nuevo single ‘Tinder’, pero que desconocía qué se iba a encontrar allí: “No me quiero justificar de nada, pero solo fui a grabar un vídeo para las redes. No sabía que se trataba de una fiesta. Eso es una irresponsabilidad. No se debe hacer y hay que respetar a aquellos que están en primera línea como los sanitarios. Lo siento mucho, he sido un inconsciente. Cuando las cosas no se hacen bien hay que saber reconocerlo. Os pido perdón de corazón. No he estado acertado".

Susana Molina, por su parte, también se ha explicado en Instagram y ha pedido perdón por lo sucedido, a través de varios stories: “Esto no va a ser una justificación, sino un perdón. Como algunos sabreis, grabé un videoclip que se estrenó el viernes y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí, de haberlo sabido no hubiera ido. No obstante ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón. Como todos vosotros, he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente. Lo siento mucho”.