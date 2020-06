La bonita declaración de amor de Kiko Rivera a Irene Rosales

View this post on Instagram

Quizás no sea el mejor de tus cumpleaños y este año con diferencia haya sido el peor de nuestras vidas. Pero sabes que? Eres una madre 10 Eres una mujer 10 Eres el motor que tira pa lante y nunca se cansa Te amo por encima del 🌍 y con esta foto con nuestras dos princesas que son nuestro mejor legado te felicito en el día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños @irenerova24