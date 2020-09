Nagore Robles y Sandra Barneda ya son mamás

Sandra Barneda se encuentra en República Dominicana grabando las dos próximas temporadas de “La isla de las tentaciones”, por ese motivo su pareja Nagore Robles le ha comunicado via Instagram que han aumentado la familia.

“Querida @sandrabarneda STOP Hemos sido mamás STOPTranquila todo está controlado STOP Aunque por favor no tardes STOP El nombre lo eliges tú STOP No me mates STOPMe derrito STOP Jajjajaj jajajajja STOP Es broma o no STOP #nashgore #muygore #nagorerobles #pocoyogapocosurfmuchoamor”, escribió junto a varias fotos suyas con los perritos.

“Es broma no??”, fueron las únicas palabras de Barneda.