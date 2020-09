Funeral de Jaime Carvajal: El dolor de una familia muy unida a los Borbones

Nadie se esperaba ese trágico desenlace, la fulminante muerte de Jaime Carvajal y Hoyos, marido de Xandra Falcó. Un hombre discreto que por encima de todo valoraba estar con su familia. La propia Xandra nos contaba en LA RAZÓN que habían pasado el confinamiento en la finca toledana de Casa de Vacas: «Primero llegué yo con dos de mis hijas, pensando que serían unos días, y luego, mi marido con la mayor, que conseguimos que regresara de Nueva York, donde está estudiando, y hemos pasado el confinamiento los cinco juntos. Mi máximo lujo es estar con mi familia, poder pasear por el campo y mantener largas sobremesas con mi marido». Alguien que fue un apoyo básico hace cinco meses, cuando falleció el marqués de Griñón por coronavirus. Jaime Carvajal y Hoyos pertenecía a la tercera generación de aristócratas vinculados a la familia Borbón. Su abuelo, el conde de Fontanar, ayudó a que Don Juan Carlos fuera Rey. Desde su cercanía a Don Juan, Conde de Barcelona, tuvo la misión de mediar entre dos hombres, Francisco Franco y Don Juan de Borbón, que eran tozudos, para llegar a un acuerdo y que el joven Juanito se preparase en España, teniendo como objetivo la hipotética sucesión del dictador. La hábil mediación del abuelo de Jaime consiguió poner un granito de arena importante en la Historia de España. El aristócrata no solo medió, también ofreció sus posesiones al servicio de una Corona que aún no era muy visible. Suya era la finca de las Jarillas, donde se creó un colegio a la medida de Don Juan Carlos y, evidentemente, en uno de esos pupitres cercanos se sentaba su hijo, Jaime Carvajal Urquijo. La amistad entre los jóvenes se afianzó mucho, tanto es así que, según fueron llegando los hijos, continuaron ellos también la amistad. Jaime era un poco más mayor que Don Felipe y de ahí que no compartiesen pupitre en el colegio Los Rosales, como lo habían hecho sus padres en las Jarillas, pero sí su hermana, Victoria. Que pasa por ser la primera mujer en la que se fija el joven Felipe, antes de Isabel Sartorius.

Todos integrados

Los Carvajal, cada uno con su quinta, Don Juan, Don Juan Carlos y Don Felipe, siguieron la unión con los Jaime respectivos de los Carvajal. A ellos se añadieron la esposas. Tanto Isabel Hoyos, que fue la primera aristócrata que peleó en los tribunales por acabar con la discriminación femenina en la sucesión de títulos nobiliarios, como Xandra Falcó, se integraron en esa amistad familiar. Han compartido bodas, bautizos y comuniones. Precisamente, en la propiedad mallorquina en la localidad de Valldemosa, donde el matrimonio Carvajal-Falcó ha estado pasando las vacaciones veraniegas hasta hace unos días, era frecuente ver a los Reyes Eméritos y a sus tres hijos visitando a los Carvajal. Ayer, a mediodía, los Reyes acudieron al tanatorio de La Paz en Madrid, donde fueron recibidos por Manolo Falcó, el hermano mayor de la viuda, Xandra; el suegro de ésta, Jaime Carvajal y Urquijo, y uno de los hermanos del fallecido, Luis. Ana María Carvajal, casada con Lorenzo Zavala, Victoria Carvajal, casada con Bruno Entrecanales, Luis, con Constanza Vergara, e Irene Carvajal y Hoyos, los cuatro hermanos de Jaime, más su suegra, Jeannie Girod, y amigos como Marina Castaño,Cristina de Borbón dos Sicilias y su esposo Pedro López Quesada, también íntimos amigos del Rey Felipe, acompañaron el cuerpo sin vida del financiero en la misa funeral.