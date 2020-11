La nueva vida de Ivanka Trump fuera de la Casa Blanca

Esta será la última cena de Acción de Gracias para la familia Trump en la Casa Blanca. Mientras que Donald y Melania se encuentran haciendo las maletas para abandonar el poder, entre continuos rumores sobre un posible divorcio, Ivanka Trump se prepara para mudarse a Nueva Jersey, anticipando así el rechazo de la alta sociedad neoyorquina que habitó antes de 2016.

White House senior advisors Jared Kushner and Ivanka Trump, and their daughter Arabella Kushner gather around "Corn" during the presentation (and pardoning) of the 73rd National Thanksgiving Turkey in the Rose Garden at the White House in Washington, U.S., November 24, 2020. Picture taken November 24, 2020. REUTERS/Hannah McKay

Como asesora principal del presidente Trump, ha vivido en Washington con su esposo Jared Kushner, de 39 años, quien también es asesor en la Casa Blanca, durante los últimos cuatro años. Y ahora, ambos se estarían preparando para comenzar una nueva vida y según The New York Times, el escenario ideal no sería el de regresar a Nueva York. Nueva Jersey podría ser el destino elegido para un futuro próximo, donde la pareja se establecería en los terrenos del Trump National Golf Club. Florida podría ser otra de las opciones, precisamente donde el presidente Trump se encuentra renovando su propiedad, Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran a este mismo medio estadounidense que Ivanka podría resucitar sus marcas de joyería y ropa, reorientadas a sus nuevos fanáticos conservadores. Por su parte, su marido Kushner probablemente se metería al “negocio inmobiliario”; aunque nadie descarta la política para Ivanka Trump, ni como candidata ni como asesora.