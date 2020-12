Alejandra Conde: “Mi padre es mi mejor influencer”

Esperaba hablar con ella veinte minutos, pero acabaron siendo cincuenta. Inevitable, porque Alejandra Conde relata la historia de su nuevo proyecto con tanta ilusión que todo se hace corto. La empresa que la hija de Mario Conde creó en 2018 con el diseñador Miguel Palacio va tomando forma. Empezó como una firma de accesorios fabricados en Elche y ahora lanzan una colección de prendas atemporales de «prêt-à-porter made in Spain», con un precio asequible y que se venden online en Miguelpalacio.com.

Pero su estrategia de «marketing» clave es su apuesta por el «microinfluencer», que consiste en apostar por una valiosa red de amigas como Lour-des Montes, Eugenia Osborne, Vega Royo Villanova, Alejandra de Rojas o María Leon, en las que apoyarte y que siempre están dispuestas a ayudar. En realidad, Alejandra no tenía pensado dedicarse a la moda: «Estoy en esto porque soy amiga de Miguel. Me preguntas hace cinco años y te hubiese dicho: ’'¿qué?”», nos cuenta entre risas. Porque su trayectoria profesional nunca incluyó visitas a Pontejos, cursos de patronaje o muestrarios de tejidos. La idea de volver a sacar la marca Miguel Palacio surgió de forma orgánica y ella se puso al frente de la estrategia de negocio, «adecuándonos a las circunstancias actuales, porque ya no tenía sentido tener un taller con trajes a medida».

La filosofía de la marca es hacer prendas atemporales sin perder su esencia, «básicos que siguen siendo fieles al estilo Miguel Palacio». Y vender online supone que la ropa tiene que ser fácil y versátil. «Nuestros modelos sientan bien sin que tenga que ser costura».

Cabe recordar que Alejandra estudió Derecho y montó A-típica, una agencia de organización de eventos. «Luego me uní a hacer cosas más para mi familia y ya no podía con todo, con los niños, con el trabajo de familia y con A-típica, y me salí». Hoy «llevo dos o tres años como consultora inmobiliaria y me sigo ocupando de cosas de mi casa y de la familia, que desgraciadamente no han sido buenas, con todos los problemas de mi padre, pero que alguien se tenía que ocupar. Miguel Palacio no es mi única ocupación profesional, pero sí que abarca bastante», confiesa.

Y como tantas personas, se enfrenta a mucho trabajo con un equipo ajustado. «Ya no hay taller, ni ’'showroom’' ni patronistas. Estamos Miguel, el socio de Elche, la persona de la web, la persona de transporte y yo». Lleva el «marketing», la prensa, las redes sociales –«Jamás pensé que iba a ser ’'community manager’'»–, es la modelo de la web –«Me encantaría que fuera otra, no sabes lo mal que lo paso»– y ayuda mucho en las ventas privadas. Estas ventas forman parte de una fórmula de negocio que funciona bien, al no tener una tienda física.

Su mayor apoyo

Están preparando una en Sevilla, de la mano de su amiga Lourdes Montes, después de haber hecho otra en Madrid con la ayuda de Vega Royo Villanova. «Lourdes acaba de sacar Mi Abril Textil para el hogar y vamos a vender las dos marcas juntas». Pero Montes no es su mayor apoyo en Sevilla. Allí reside su padre, Mario Conde, con su pareja, Adriana Torres Silva, marquesa de Casa Mendaro, y tiene un «engagement» en redes sociales que ya quisieran muchas influencers. Padre orgulloso, siempre tiene un hueco en su «feed» para su hija. Fue de los primeros en publicar la noticia del lanzamiento de la marca y mucha gente se ha enterado de la aventura empresarial de su hija gracias a él. «Totalmente. He de decir que yo también le pido que suba cosas. Tiene seguidoras que han sido clientas de Miguel y le pido que suba cosas por si acaso no lo ven en la cuenta oficial. Así que utilizo yo también un poco su cuenta», dice entre risas. «Hay que ser valiente en estos tiempos para embarcarse en aventuras empresariales en momentos de incertidumbre. Pero, bueno, debe ser cierto eso de que de tal palo tal astilla», relataba él en su Instagram. ¿Es tu padre tu mejor influencer? «Sí, sí total». Éxito de alcance asegurado. Ahora bien, si el éxito de una marca se mide por su factor deseo, quedaos con esta anécdota. Después de haber participado en el vestuario de la última película de Woody Allen, unas de las sandalias insignia de la firma jamás volvieron al showroom. La actriz norteamericana Gina Gershon se enamoró de ellas y pidió quedárselas. Miguel Palacio, de Elche a Hollywood.