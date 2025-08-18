Alba Carrillo se sincera sobre Lucas, el hombre de su vida: "Me apoya muchísimo"

Alba Carrillo ha puesto rumbo a Costa Rica junto a Cristina Cifuentes, su compañera de concurso en el programa "Hasta el fin del mundo" de TVE. Muy emocionada por esta nueva aventura televisiva que compartirá junto a otras grandes amigas como Rocío Carrasco o Yolanda Ramos, la colaboradora de televisión se ha sincerado ante las cámaras en el aeropuerto de Madrid, emocionadísima por todo lo que está a punto de vivir al otro lado del mundo.

Lucas, su mayor apoyo

Horas antes de comenzar su aventura, Alba Carrillo se despidió en redes de sus seres queridos, dedicándoles unas bonitas palabras. Para la televisiva, su hijo Lucas será "su fuerza" durante su nuevo proyecto al otro lado del mundo.

Ahora, la colaboradora, minutos antes de embarcar, se ha sincerado ante las cámaras sobre el pequeño, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Tal y como ha confesado Alba Carrillo, lo más duro de participar en "Hasta el fin del mundo" será separarse de su hijo, aunque "ya es mayor y entonces me apoya muchísimo y me pongo muy contenta de poderle pues mostrar que la vida hay que tener ganas, que hay que conocer, quiero que también el viaje, el año pasado se fue a estudiar fuera y se va mamá, se va él, y la vida es enorme, pero sabemos que podemos volver y que nos tenemos, así que..."

Abierta al amor

Por primera vez, Alba Carrillo participar en un programa de televisión como soltera y sin estar enamorada. Muy sincera, ha desvelado que está abierta al amor. "¿Quién sabe? Todo puede pasar y voy por un montón de países, el mundo es para mí... Yo no sé si voy a ser la más guapa, pero hay un montón de hombres ahí que puedo conocer", ha confesado la televisiva, sin cerrarse puertas. "Quiero conocer sobre todo personas, quiero conocer experiencias y, bueno, mi pareja es maravillosa, Cristina Cifuentes es un 10, entonces creo que vamos a hacer un parejón, no sé", ha zanjado Alba con una sonrisa.