Dulce, la que fuera mujer de confianza del clan Pantoja, tira de la manta

Dulce Delapiedra, la que fuera la sombra de Isabel Pantoja durante casi tres décadas, se apunta “carro” y es la última en pronunciarse en esta guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La ex niñera lo hace a golpe de exclusiva en la revista ‘Lecturas’: “Isabel Pantoja me dijo que quería envejecer conmigo”, asegura el titular.

Portada de la revista 'Lecturas' 09/12/20

La que fuera mujer de confianza del clan cuenta lo que nunca antes se había atrevido a contar sobre la finca Cantora: Las complicadísimas situaciones a las que hacía frente cada día, las exigencias de Isabel, sus despilfarros económicos o los desengaños que la dejaron hundida, “Pantoja me dijo que me guardaba un piso pero lo vendió”, revela en exclusiva. “Isabel dormía de día y comía poco. Si le apetecía a las tres de la mañana, pedía un solomillo, un café... Sus manos y sus pies era yo, quería que fuera para toda la vida y envejecer conmigo”, desgrana a la revista.

‘Lecturas’ también entrevista a Raphael, quien asegura que “no dejo a los hijos de mis hijos que me llamen abuelo”. Mila Ximénez presenta a su “nuevo amor”: “En estos tiempos de soledad alguien se ha incorporado a mi vida”, asegura la colaboradora de ‘Sálvame’.

Portada revista Semana 09/12/20

La revista ‘Semana’ publica en portada el nuevo proyecto de Paz Padilla seis meses después de perder a su marido: “Quiero devolver todo el amor que he recibido”. La presentadora ha dado un paso más allá y ha comenzado varias iniciativas con las que quiere ayudar a todos aquellos que durante estos meses la han apoyado.

Por otro lado, en el último número de la revista se puede leer una entrevista a David Bisbal en la que asegura que “mi niña cada día está más guapa” y cómo se ha convertido Lydia Lozano en un fenómeno de la televisión justo cuando cumple 60 años.

Portada revista 'Diez Minutos' 09/12/20

La revista ‘Diez Minutos’ desvela en exclusiva la crisis matrimonial que atraviesa Ana María Aldón y José Ortega Cano. La relación entre el diestro y el fichaje estrella de ‘Viva la vida’ no atraviesa su mejor momento y como desvela la revista, uno de los motivos por los que su matrimonio se encuentra en crisis no es otro que la vuelta a la televisión de Ana María Aldón. La andaluza ha decidido continuar su camino televisivo, de manera unilateral. Haciendo caso omiso a los consejos de su marido. Y es que, a José Ortega Cano no le gustaría nada el nuevo trabajo de su mujer como colaboradora de televisión. Pero la diseñadora parece decidida a tener sus propios ingresos y, de esta manera, ayudar a su familia.

En al revista además, encontramos a Sara Carbonero, que habría decidido retomar sus clases de pilates tras su vuelta a Madrid. O el tremendo rapapolvo de Alejandra Rubio a su tía Carmen Borrego. La hija de Terelu Campos recrimina a su tía su reconciliación con Jorge Javier Vázquez. También a uno de los personajes de la semana, Rafael Amargo, que se defiende de la acusación de tráfico de drogas.

Portada revista 'Hola' 09/12/20

La revista del saludo publica en exclusiva la respuesta de Paloma Cuevas sobre una posible reconciliación con su ex marido: “Mi decisión de divorciarme de Enrique es firme”. Aunque su relación es cordial y cercana, tras veinticuatro años de matrimonio y dos hijas en común, ya no hay vuelta atrás. El proceso de divorcio sigue su curso, a la espera de que el diestro firme los documentos que disolverán su unión. En este momento, Paloma está centrada en el cuidado de sus hijas, de sus padres y en los nuevos proyectos empresariales que ha emprendido.

‘Hola’ además publica las imágenes en exclusiva de Enrique Ponce y Ana Soria, que reaparecen tras los rumores de crisis con gesto serio y su nueva mascota; también las imágenes de Mar Flores en su reencuentro con Elías Sacal en el Caribe. Asimismo, también encontramos ofrece la escapada a Marbella de Feliciano López y Sandra Gago, en la recta final de su embarazo y a Jaydy Michel y Rafa Márquez, que posan por primera vez en familia en su nueva casa de Madrid.