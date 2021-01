No es el primer cumpleaños expatriado del Rey Emérito

No es el primer año que el rey Juan Carlos pasa su cumpleaños en el exilio. Los diez primeros años de su vida celebra sus onomásticas primero en Roma, que es donde nace, luego en Lausana y por último, antes de instalarse en España, en Estoril. Hoy cumple 83 años acompañado por un equipo de escoltas españoles que se han convertido en su bastón y también de los amigos que residen en Emiratos Árabes, entre los que se encuentran los miembros de las casas reales de los Emiratos que don Juan Carlos siempre ha considerado como hermanos.

El Rey Juan Carlos I en el Congreso

Para su familia española no es fácil viajar a Abu Dhabi, que tiene su aeropuerto cerrado. Hay que viajar con un test PCR a Dubai y desde allí y por tierra entrar en Abu Dhabi, donde es obligatorio pasar una cuarentena de diez días con una pulsera telemática que controla que no nadie se salta el confinamiento. Aunque es posible que el rey Juan Carlos se haya puesto ya la vacuna porque en Abu Dhabi, hace ya tres semanas que empezaron a vacunar a la población de riesgo y sanitarios con la vacuna China sinopharm.

El Rey Juan Carlos, tras una de sus operaciones. .EFE/David Fernández

El rey Emérito lo es, y aunque no sea obligatorio ponérsela y allí sólo hayan declarado casi 700 muertos por covid, don Juan Carlos habrá valorado su conveniencia y que es más seguro estar vacunado que arriesgarse a contraer el virus con sus achaques. Hace años, le gustaba celebrar su cumpleaños reuniendo a su familia en un restaurante chino de Madrid. Allí le gustaba gastar bromas, una de ellas era provocar que Jaime de Marichalar, por entonces marido de la Infanta Elena, se saltase el protocolo estricto que se imponía él mismo y le llamase “Juanito”, algo que al ex duque de Lugo, no le salía por más que se lo pidiera don Juan Carlos.

Hoy se cumplen 83 años del cumpleaños que marcaría la vida de don Juan Carlos, un bebé prematuro ochomesino que nacía a la una y veinte de la tarde en un hospital romano, estando en el poder Hitler, Mussolini y Franco, siendo este último el que le hizo su regalo más especial. El 5 de enero de 1968 el príncipe Juan Carlos cumple 30 años. Es la edad fijada como mínima, en las leyes españolas del Movimiento, para que un príncipe de sangre real pueda ser designado como sucesor del Jefe del Estado a título de rey. Veinticinco días más tarde, nacía Felipe de Borbón y Grecia. La cadena dinástica de los Borbones ya tenía eslabón para llegar hasta el siglo XXI. Y en este inicio de 2021, don Juan Carlos se encuentra a 7.500 kilómetros de distancia de España, haciendo la vida que la pandemia y la edad le permiten, pero sin privarse de salir a navegar, disfrutar de la gastronomía, hacer sus ejercicios de recuperación y de fisio, mantener contacto con su gente y por supuesto apagar las 83 velas que le caen.