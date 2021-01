Que venga ya Penélope Cruz a gritar «¡Pedroooo!»

Los psicólogos definen la fatiga pandémica como el cansancio mental que conlleva abulia, apatía y tristeza al ver que el virus continúa entre nosotros y condiciona nuestras vidas. Deduzco que la fatiga política será entonces algo así como el cansancio mental que conlleva abulia, apatía y tristeza al ver que el Gobierno continúa ahí y condiciona nuestras vidas. Para combatir la fatiga de perder a Lorena Roldán, amén de otras pérdidas, Inés Arrimadas confesó en plan superwoman que su partido desenmascaró a Sánchez en la negociación de los Presupuestos, o sea, que lo dejó en pelota picada al elegir a la cuadrilla de la investidura y no a CS. Lo considera un logro. Pues no. Eso es precisamente lo que Él ha pedido a los Magos Republicanos: poder andar sin mascarilla, definitivamente desenmascarado, desnudo como los hijos de la mar, para que todo dios contemple sin lugar a dudas que pese a las presiones y crueles críticas de las cloacas no hay ni asomo de patas de gallo, flacidez o cara caída en su bonito, terso y duro rostro, ni desmejora alguna en la tableta ni en lo que le cuelga. Todos sentimos la fatiga pandémica y política menos Él. Que venga ya Penélope Cruz, que grite «¡Pedroooo!» y le entregue la capa de Supermán. Debería decirnos qué bebe por las mañanas para mantener intacto su encanto y su discurso «wonderful». Presi, denos una pista, porfa, háganos partícipes del secreto de su poderío, ese que le lleva, por ejemplo, a erigirse por decreto en el controlador total de los fondos de la ayuda europea: Él decidirá qué proyectos son idóneos para el país sin la ayuda de supervisores independientes, como hacen otros países y recomienda la propia UE. Toma ya superhéroe. Toma ya capo di tutti capi. Toma ya desplante torero que grita: ¡dejadme solo! Tan es así, que ha relegado a Nadia Calviño de la gestión de los susodichos fondos para incluir como lugarteniente o consigliere al vice segundo, que así adelanta por la izquierda a la vice tercera en su ruta podemita para convertir a Nadia en Nadie. En 2021 será Rey Mago para los elegidos y Don Tacañón para la mayoría. Roscón para pocos, dicen, y la rosca entera para Él.

¿Conocerá la poción mágica de Astérix y Obélix?