Sandra Barneda y Nagore Robles evitan pronunciarse sobre su próxima maternidad

Según ha publicado Diez minutos, Sandra Barneda (45 años) y Nagore Robles (37 años) quieren ser madres y ya han decidido cómo traerán al mundo al fruto de su amor. Pero la pareja, a pesar del revuelo que ha provocado esta noticia, no quiere ni confirmar ni desmentir a la publicación.

Puestos en contacto con Nagore Robles, a las pocas horas de que la revista anunciara en portada que la pareja se plantea la maternidad, la colaboradora de “Mujeres, Hombres y Viceversa” opta por el silencio como respuesta a la detallada información que asegura que han iniciado los trámites y pruebas para ser mamás mediante una fecundación in vitro.

La periodista y escritora Sandra Barneda.

Tampoco en sus redes sociales, ni ella ni su pareja, Sandra Barneda, han hecho mención a lo que se asegura desde Diez Minutos. Según esta revista, la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y la colaboradora de ‘MYHYV’ han tomado una de las decisiones más importantes de sus vidas: ser madres.

Tras cuatro años de relación, Sandra y Nagore, en la que hubo una grave crisis en 2019, las televisivas han decidido dar un paso adelante y formar una familia. Para ello han visitado, según la información publicada por Diez Minutos, una clínica especializada en Barcelona en la que podrán cumplir su sueño de ser madres.

Sandra aportará sus óvulos y Nagore gestará en su viente al bebé

Sandra y Nagore se han puesto en manos de la clínica IVI de Barcelona, lugar dónde han sido vistas realizando los trámites para convertirse en mamás. Siguiendo el consejo médico, Barneda será quién aporte sus óvulos y, tras ser fecundados con técnicas invitro, Nagore llevaría a cabo en su vientre la gestación del embrión.

Para ello, Sandra ya se ha sometido a un “tratamiento hormonal para madurar sus folículos y, tras su extracción mediante punción ovárica, estos han sido fecundados mediante un donante anónimo inmunológicamente compatible con la madre”, asegura la publicación en exclusiva.

El coste del proceso ronda los 10.000 euros

Los embriones han sido congelados a la espera del momento idóneo para ser transferidos al útero de Nagore, algo que podría llevarse a cabo en pocas semanas. El coste del proceso rondaría los 10.000 euros según adelanta la revista que ha conseguido la exclusiva.

La noticia, que aún no ha sido ni confirmada ni desmentida por sus protagonistas, deja claro que después de la crisis que han vivido, han decido retomar su relación con fuerza y un mayor compromiso. La pareja se muestra más enamorada que nunca y no dudan en gritar su amor públicamente.

A principios de 2020, Sandra Barneda y Nagore Robles decidieron darse una segunda oportunidad tras una polémica ruptura -con rumores de infidelidad- en verano de 2019 tras tres años de relación. Durante meses cada una siguió su camino y dejaron de seguirse en redes sociales. Pero, tras un tiempo distanciadas, retomaban con cautela sus encuentros y decidían continuar viéndose pero sin convivir.

“Todo tiene su momento. Por ahora, cada una en su casa. Estamos muy bien así. Ya veremos luego. De momento, no nos lo planteamos porque, tal y como estamos, nos sentimos muy a gusto. Creo que todo llegará”-decía Sandra Barneda hace tan sólo unos meses cuando confirmaba que seguían juntas pero no revueltas.

Y el momento ha llegado coincidiendo con la reforma total del piso de Nagore Robles, una coqueta casa de dos habitaciones en el centro de Madrid, que no ha dudado en mostrar en sus redes sociales y a la que acaba de mudarse. Aunque aún no está claro dónde vivirán, ya que la vivienda de Nagore no tendría la amplitud suficiente para su nueva vida en familia, la noticia supondrá una revolución que trastocaría su actual estilo de vida.

Sandra, a punto de estrenarse como presentadora de las galas y debates de “La Isla de las tentaciones 3″ y tras ser finalista del Premio Planeta con su último libro, vive su plenitud profesional.