Laura Borràs: entre «Don Limpio» y la varita mágica de Harry Potter

No soy experto en la cosa, pero tengo leído (fuentes del Banco de España) que la deuda española con el Banco Central Europeo asciende al 30% de nuestro PIB, y que en 2021 podría llegar al 50%. Así que pronto medio PIB, media España como quien dice, sería del BCE. Como los independentistas catalanes dicen que quieren repetir curso, o sea, la chapuza del referéndum, me pregunto si no estarán soñando con darse el piro de España antes de que el camarero de la UE nos pase la cuenta y nos veamos en insuperables apuros. ¿De qué parte de España quieren independizarse los secesionistas? ¿De la parte que ya posee el BCE o de Castilla y León? ERC contempla celebrar otro O-1 antes de 2025, dicen.

Han de darse prisa, porque bien podría suceder que para esa fecha no quedará España de la que independizarse y tendrían que hacerlo del BCE, cosa difícil. Hipotecados hasta las cejas, pasarían del «España nos roba» a hacerse un «simpa». No me extraña que el visionario Josep Sort, de JxCat, anuncie que «haremos limpieza de españoles, ¡prometido!». Está claro: en tiempos apocalípticos, reducir la población a la mitad, por expulsión o cremación, aumenta considerablemente las posibilidades de supervivencia de los catalanes puros por sangre o ideología que queden en el lugar.

Este rey de la lejía quiere sanear la raza catalana, con su sardana y su butifarra, hasta alcanzar los poderes desinfectantes de «Don Limpio» y «Mister Proper» juntos. Para una mayor efectividad e higiene podría recurrir al drástico método de las mafias: la inmersión de los cuerpos depurados en bidones con ácido sulfúrico o fluorhídrico, o su enterramiento en el hormigón armado de las obras en construcción. Pero si este sujeto, Sort, es «Don Limpio», Laura Borràs, candidata de JxCat, viene a ser la versión femenina de Harry Potter y su varita mágica: defiende la práctica desaparición de Cataluña de toda huella española después del 14-F.

Entre los dos van a dejar Cataluña, incluso el culo del caganer, como los chorros del oro, siempre que el oro llegue de Madrid o de la UE, claro. Puigdemont pide un mínimo de 1.500 euros a cada militante de JxCat para los gastos de la campaña electoral. Si incluye la limpieza étnica, no me parece caro.