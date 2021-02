¿Robó María del Monte a Isabel Pantoja?

Un nuevo episodio en la vida de Isabel Pantoja copa las tertulias televisivas después de que una de las mejores amigas de la tonadillera, Charo Vega, descubriera en el polideluxe que la relación de su amiga con María del Monte no acabó de manera amistosa. Una revelación que se ve confirmada tras salir a la luz, una entrevista realizada en 2004, a su hijo Kiko Rivera que destapaba, ante una cámara oculta, que el motivo real de la ruptura fue la desaparición de tres mil euros de una de las casas de Isabel Pantoja.

La amistad entre las cantantes ha sido motivo de múltiples especulaciones desde que, en 1995, se convirtieran en inseparables y hasta que, en 1999, rompieran abruptamente. Hasta ahora, las razones del distanciamiento entre Isabel Pantoja y María del Monte habían permanecido en secreto, al negarse ambas a hablar sobre su intimidad. La amistad de la que hicieron gala en los años 90 acabó como el rosario de la aurora y las dos han guardado silencio sobre lo que provocó el distanciamiento entre ellas.

Sin embargo, una cámara oculta realizada a Kiko Rivera y emitida en ‘Sálvame’, ha destapado los motivos por los que Isabel rompió su amistad con María del Monte. La entrevista fue realizada hace 17 años, por unos paparazzis en los que Kiko confiaba, que utilizaron para captar sus declaraciones una cámara oculta, aún cuando el hijo de Isabel era plenamente consciente de la grabación que le estaban realizando.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU HIJO KIKO RIVERA EN FUENGIROLA

Según este testimonio el adiós entre María e Isabel pudo deberse a la desaparición de tres mil euros que, al parecer, estaban en un cajón de la casa. En un primer momento, el robo fue adjudicado al joven, tal y como él mismo reconoce: “Mi vieja me echó a mí la culpa y yo le dije que medio millón de pesetas no, que yo le hubiese quitado tres”. Pero lo más sorprendente viene a continuación cuando, tras negar que él fuera el culpable del robo, Kiko inculpa a la amiga de su madre: “¡Claro que fue la otra!”.

Unas declaraciones sorprendentes e increíbles a las que pocos dan veracidad pero que nadie aclara, de modo que las especulaciones son imparables: ¿Es cierto que 3.000 euros acabaron con aquella bonita amistad?, ¿Miente Kiko sobre quién robo aquel dinero para exculparse?, ¿Creyó Isabel a su hijo en vez de a María del Monte?

Charo Vega sobre la ruptura entre María e Isabel: “Isabel lo pasó muy mal”

Fue Charo Vega, íntima de Isabel durante treinta años, quien abrió en el último Polideluxe un melón que siempre había sido censurado: la ruptura entre las dos cantantes. Charo, ex mujer del representante Tony Caravaca, aseguró que Isabel Pantoja le había “contado su versión de los hechos y cómo se terminó su amistad”.

Charo Vega no quiso entrar en quién rompió aquella amistad, pero asegura que fue “una cosa dolorosa para las dos, especialmente para Isabel”. “Isabel lo pasó muy mal, le dio mucha pena”-reconocía Charo- hablaba desde la pena de una situación en la que no se portó muy bien María”. Charo no dudó en posicionarse al lado de su amiga y aseguró que “Yo le daba la razón a Pantoja, si es como ella contaba”.

Las palabras y el silencio de la que fuera una de las mejores amigas de Isabel Pantoja, que se negó a revelar lo que le contó Pantoja que provocó el fin de su amistad con María, cobran especial protagonismo en estos días en los que se irán incorporando nuevos testimonios que arrojarán luz sobre el supuesto robo acontecido en una de las casas de la tonadillera y que Kiko señala como la causa del distanciamiento entre ambas mujeres.

Isa Pantoja sobre su madrina: “Hay personas de mi vida que me las han quitado de un día para otro”,

No es la primera vez que los hijos de Pantoja hablan de lo que significó en sus vidas María del Monte. Su ahijada, Isa Pi, era aún demasiado pequeña para comprender el porqué, de un día para otro, su “nana” desapareció para siempre. Aunque nunca se atrevió a preguntárselo a su madre, Isa recuerda con nitidez el último día que la vio. “De pronto un día, estamos en una estación de tren y me dijo mi madre: ‘No te preocupes que la Nana (María de Monte), ahora viene’ y la única imagen que yo tengo es en el tren con mi madre y que por la ventana vi que se quedó María fuera y yo le decía adiós”.

LA CANTANTE MARIA DEL MONTE DURANTE UN CONCIERTO EN POVOA DE VARZIM PORTUGAL

No volvería a verla hasta que, muchos años después, Pantoja permitió a María pasar unos días con la niña en su casa de Sevilla. Según contó Isa fue su madrina quien “dio el paso cuando tenía 12 años. Yo estaba súper contenta y ella muy contenta. Yo quería dormir con ella”. Pero este acercamiento duró poco porque Isabel no permitió un nuevo contacto entre ahijada y madrina. “Le dije a mi madre: Mamá, quiero volver a ir con mi madrina y me dijo pues no, porque ha hecho un comentario muy feo de tu hermano” confesó Chabelita Pantoja. Isa, tras desvelar la pena que le causó la desaparición de María del Monte en su infancia, no dudó en reprochar a su madre su comportamiento asegurando que “hay personas de mi vida que me las han quitado de un día para otro”.