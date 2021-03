¿Se han visto Isabel Pantoja y Kiko Rivera? Asraf lo deja caer

Asraf Beno pasó ayer por el plató de ‘Viva la vida’ para hablar de la entrevista de su futura esposa, Isa Pantoja, en ‘Sálvame Deluxe’ el pasado sábado y soltó una bomba que sorprendió a todos los colaboradores del programa de Telecinco: ¿se han visto Kiko Rivera e Isabel Pantoja?

Todo vino a cuenta de una pregunta que le hizo la periodista, Isabel Rábago, sobre la guerra mediática que mantienen madre e hijo. Asraf aseguró que le da “mucha pena” la situación que pasa la familia Pantoja y reconoció él hubiera hecho lo mismo que Kiko Rivera, sentándose en un plató de televisión y contando sus desavenencias con su madre.

“Pero a lo mejor te sientas antes con tu madre y le reclamas en vez de ir a un plató”, le sugirió la periodista. “Pero, ¿a lo mejor se han sentado no?”, dejó caer Asraf, mirando directamente a Irene Rosales. “¡Uhh! Irene te acaba de lanzar un órdago maravilloso”, dijo Emma García tras las declaraciones de Asraf.

La esposa de Kiko Rivera desmintió la bomba de Asraf. Ella aseguró que la última comunicación de Kiko con su madre fue el pasado 2 de agosto, cuando este encontró las pertenencias de Paquirri en una habitación de Cantora.

Asraf reconoce que su relación con Isabel Pantoja “siempre ha sido buena”

Asraf dejó otras declaraciones llamativas tras su aparición en ‘Viva la vida’. Por un lado, afirmó que entiende la actitud de Isa Pantoja intentando ayudar a su madre: “Si mi madre me necesitara y me pidiera que me fuera con ella, yo lo haría”.

Además, calificó su relación con su suegra como “súper buena” y afirmó que es una “buena madre”: “Mi relación con Isabel Pantoja ha sido siempre súper buena, hemos estado hasta jugando al póker”. Sus palabras sorprendieron a los colaboradores, tras las duras palabras que el joven tuvo contra Isabel Pantoja durante su paso por el reality de ‘La Casa Fuerte’.

Por último, reconoció que ha sentido el impulso de llamarla en repetidas ocasiones aunque finalmente no lo ha hecho: “Me da miedo llamarla. No quiero cagarla otra vez”.