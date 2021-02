Isa Pantoja en “Sálvame Deluxe”: “No vería raro que mi madre cobrara por ir a mi boda”

Nuevo paso por caja. Isa Pantoja acudió al “Deluxe” para contar sus alegrías y miserias y revitalizar su economía. Su entrevista con Jorge Javier Vázquez no tiene desperdicio.

Dicen que a su madre no le ha gustado que vaya al plató, pero ella no suele contar con el resto de la familia para vender su vida: “a ella no le gusta que venga nadie de la familia a la tele.” La tonadillera no coge el teléfono a Isa, llevan semanas sin verse y no sabe nada de ella: “en cuanto pueda iré a verla”.

La antaño Chabelita no tiene el teléfono de su tío Agustín, “no nos llevamos bien”, y le duele “el conflicto entre mi hermano y mi madre. Deberían perdonarse y hacer las paces”. En su caso, “el cariño que tiene mi madre hacia mí es especial desde que me vio, hemos tenido desencuentros, pero el cariño está vivo. No dependo de ella económicamente, tengo una vida que ella me ha dado, la oportunidad de estar aquí. Tenemos nuestros choques, porque vemos cosas de distinta manera. Pero siempre acabamos reconciliadas. Le debo todo, más que mi hermano, porque soy adoptada. Recuerdo su época buena, la que ella estaba con Julián Muños, la veía feliz y yo me sentía muy bien, Julián fue una figura paterna para mí.”

Su madre, “tan mala no debe ser, porque tiene sus amigas de toda la vida. Nunca la he visto tratar mal a nadie.” Pantoja, a decir de Isa, “no es de pedir ayuda, pero que sepa que me tiene, que estoy ahí. Ella sabe que soy más madura, que tengo otras metas y prioridades en mi vida.”

Espera que “vaya a mi boda, voy a poner todo de mi parte para que así sea. Pero si mi abuela empeora o está mal… o no quiera coincidir con mi hermano o con Dulce… Yo quiero que esté conmigo, vaya quien vaya a mi boda”. Y asegura que “no vería raro que mi madre quiere sacar un rendimiento económico. Pero ya sabes que ella negocia sus cosas. A mí no me cobrará… Pero ella no tiene por qué posar, no se lo pediría. Solamente espero que esté conmigo ese día, Me dijo que va a cantar los tres días que durará la boda. Me quedo con esto”.

Le diría que “le explicara las cosas a mi hermano. Pero nunca estarán como antes. Creo que nunca se perdonarán… Si fuera ella vendería todo y me iría del país a disfrutar de la vida. Me encantaría que viviéramos juntas algún día. Si me pidiera que dejara todo, lo haría, con mi pareja Asraf o sin él, para estar a su lado siempre. Pero convivir con mi tío Agustín sería un problema.”

Piensa que “a mi madre la han machacado mucho, y con lo la cárcel imagínate. Eso le dejó muy mal. Se desespera, no está bien, y suelta lo primero que se le pasa por la mente.”

Cuando le confesó su embarazo, “ella me dijo que no me alterara y que si quería tener el bebé me apoyaría totalmente, lo que no le gustó fue que me independizara con el padre de mi hijo.” Pantoja utiliza prismáticos para observar si hay paparazzis en la puerta de la finca. No se le escapa una.

A Isa no le gusta “tener una madre tan dramática. Me tenía viviendo en una burbuja, mientras que yo necesitaba una charla de vez en cuando.”

Desde hace unos años, a su progenitora “da pena verla, porque no disfruta de la vida, no sale para nada. Se levanta, se pone un chándal, desayuna, cuida de mi abuela… Se queda siempre en el sofá, no descansa bien, se está consumiendo… Le gusta contar sus historias, dar de comer a los gatos, esa es su felicidad. Si pasas mas de dos días en la finca te entra una tristeza...” Opina que “lo paga todo conmigo y con mi hermano, y no lo entiendo”.

Sincera y directa, cree “mi prima Anabel está comedida por miedo a lo que puedan pensar mi madre y mi tío. Y con ella no tengo cuentas pendientes. Pero sé que nunca va a tomar partido por nadie de la familia”.