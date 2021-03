Ana María Aldón, muy preocupada por la salud de su marido

En casa de José Ortega Cano todos están preocupados por el estado de salud del torero. Su esposa, Ana María Aldón, tan solo se separa de su lado el día de fin de semana que interviene en el programa “Viva la vida”. Dicen que su preocupación va creciendo según pasan los días, porque ve a José con una salud delicada y el ánimo muy bajo.

Este miércoles, Ortega confiesa en la revista “Semana” que “llevo unas semanas muy fastidiado. No tengo mucho ánimo, no salgo casi nada, solo para ir de médicos, y tengo fuertes dolores de estomago. Estoy preocupado, me tienen que hacer uña endoscopia y darme los resultados. Esperemos que todo salga bien”.

Ese temor, desgraciadamente, se lo ha trasmitido a Ana, que sufre al ver así a su pareja. Intenta ser positiva y animar al padre de su hijo José María, pero Ortega pasa por momentos difíciles y le cuesta subir el ánimo.

El último año, José Ortega Cano ha vivido episodios muy desagradables, desde sufrir el coronavirus, al acoso por parte de una persona con problemas psicológicos y, ahora, sus padecimientos estomacales. Estos primeros meses del 2021 están siendo muy duros para un hombre que ya tiene sesenta y siete años y empieza a notar los achaques de la edad.