Otra mala noticia para la reina Isabel II: Crisis entre los duques de Cornualles

Por si creíamos que la reina Isabel II no tenía suficiente con la polémica entrevista de los duques de Sussex, en la que vertieron declaraciones demoledoras sobre la corona relacionados con racismo, ahora la prensa británica asegura que en Palacio las cosas no van como creíamos. Al parecer, el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles no estarían atravesando su mejor momento.

Tal y como asegura una fuente cercana a la pareja a la revista ‘Star’, los duques de Cornualles estarían haciendo vidas por separado: “A medida que han pasado los años, la chispa se desvaneció”. “Ser marido y mujer no es ni de lejos tan emocionante como lo era la vida a los veinte”, dijo la fuente. Y es que según parece, la pandemia y los problemas que rodean a la familia real habrían aumentado los problemas entre ambos. “Las tensiones entre la pareja son altas”, añadió. Tanto es así que Camilla, no solo habría echado de su dormitorio al príncipe, sino que además, lo querría fuera de casa.

Es la primera visita a nuestro país como pareja de Carlos y Camilla

Al parecer, la duquesa habría “movido algunas de sus pertenencias” de Clarence House para refugiarse en su residencia de campo en Gloucestershire, Highgrove House, prefiriendo estar cerca de sus nieto e hijos, fruto de su matrimonio con Andrew Parker Bowles. Y es que según este mismo medio, Carlos de Inglaterra se habría convertido en un verdadero “aguafiestas”: “Ya no es divertido estar con él porque toda su atención está en la monarquía y en convertirse en rey”, asegura la fuente que afirma que Camila “está furiosa porque nunca será reina y culpa a Carlos por no enfrentarse a su madre”.

Tampoco parece que haya ayudado el Megxit a su relación, y es que según esta publicación Camila y Carlos habrían tenido un grave enfrentamiento por la actitud “terriblemente irresponsable” de los duques de Sussex y las durísimas declaraciones en las que Harry aseguraba que se encontraba profundamente decepcionado con su padre, que habría dejado de contestarle las llamadas.