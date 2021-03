Sara Carbonero, sobre las apps para ligar: “No se puede decir de este agua no beberé”

La periodista recibió ayer en “Que siga el baile”, que emite Radio Marca, a Toñi Moreno con quien se ha sincerado hasta el punto de hablar sobre las apps para ligar.

En un momento de la conversación, Carbonero ha preguntado a su invitada cuál era su prototipo de pareja y si tenía tiempo para ligar. “Yo solo respondo que soy autónoma, tengo una niña pequeña, trabajo inestable, piso de alquiler que pagar… No tengo tiempo”, ha asegurado Moreno. “Luego están lo de las redes sociales estas de citas…”, añadía.

Carbonero, que según publica hoy en portada la revista Lecturas ha puesto fin a su relación matrimonial con Iker Casillas, asegura que aunque ella no las ha utilizado nunca no descarta hacerlo en un futuro.

“Yo no he probado las redes sociales de ligar pero no puedo decir que de esta agua no beberé, pero no te pega”, ha contestado, a lo que Toñi no ha dudado en responder que ella también pensaba que no le pegaban.

Sara Carbonero e Iker Casillas ponen fin a su matrimonio, seis meses después de regresar de Oporto. Los problemas de salud de la pareja parecen ser los principales motivos del distanciamiento de un romance que comenzó ante todo el mundo en el Mundial de Sudáfrica.

A pesar de la ruptura, y de que los rumores de separación eran una contante hace un tiempo, el guardameta no se separó de Sara en su última recaída, cuando tuvo que ser ingresada en la Clínica de Navarra de Madrid. La pareja tiene dos hijos, Martín y Lucas.