Después de consultar con Paca La Piraña, Iglesias va a por Ayuso

Animador constante de la pista central del circo, Pablo Iglesias es quizá el político más completo del mundo: es a la vez Gobierno y Oposición, independentista y español, macho alfa y feminista queer, republicano y rey de su casa. El más completo transformista. El artista más polifacético del circo español: puede actuar de trapecista, lanzador de cuchillos y payaso. También de domador: conocido es su dominio del látigo. Estoy casi seguro de que si yo le dijera que soy ateo religioso y político, él me respondería: “Yo también soy eso”. Por alusiones en la cosa de la Ley Trans, o la Ley de Libertad Sexual, o la Ley Queer, o la Ley del Sólo Sí es Sí, que ya no me aclaro, le soltó el otro día en el Parlamento a Espinosa de los Monteros: “¿Sabe la diferencia entre Paca La Piraña y el señor Abascal? Paca la Piraña hizo la mili”. Las redes ardieron. O sea, que tú mucho presumir de patriota y resulta que te escaqueaste, Santiago. Que pediste tres prórrogas por estudios y cargo público y a los 25 ya te pilló la suspensión del servicio obligatorio. Así que nada de ir montado en el caballo blanco de Santiago ni de Matamoros. Para ya con “banderita tú eres roja/ banderita tú eres gualda/ llevas sangre, llevas oro/ en el fondo de tu alma”. Menos lobos, Caperucita Azul.

La Piraña fue amiga de la Veneno y se interpretó a sí misma en la famosa serie. Vedette, actriz, peluquera, limpiadora y exprostituta, ahora presenta en la tele un consultorio descacharrante: “Paca la Piraña, ¿dígame?”. Ahí ha llamado Pablo Iglesias para conocer su futuro, y Paca, sabedora de que el vice segundo lloró mucho viendo “La Veneno” por el sufrimiento de las trans (entre Irene y él acabaron las existencias de kleenex en Galapagar), le ha aconsejado que se presente a las elecciones

del 4-M para barrer a Díaz Ayuso. “Con el apoyo de Pedro—cuentan que le ha dicho—tienes más peligro que una piraña en un bidet. Te lo digo yo, que de pirañas, bidets y venenos sé un rato”. “¿Y qué hago con Irene?”. “La haces vicepresidenta y todo arreglado”. Dicen que Sánchez le ha enviado a la Paca un ramo de rosas rojas. Muy agradecido.