El ex asesor de Bustamante le gana la batalla: “Paula Echevarría me apoyó”

Su nombre fue relacionado con la palabra estafa. Llevaba cinco años sufriendo. Francisco Manjón fue mucho más que un asesor, más que un representante, era parte de la familia de David Bustamante. El artista no le miró a los ojos durante los dos días que duró la vista en la que juzgaron a Francisco por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental e intrusismo. No solo no han sido probados, sino que en la sentencia se deducen acusaciones basadas en injurias y calumnias.

Bustamante pudo acudir a la vía civil, pero quiso hacer sangre. Pidió medio millón de euros de indemnización y doce años de cárcel. «He sufrido crisis de ansiedad, no voy a dar detalles de las secuelas porque soy la antítesis del victimismo», dijo al conocer el fallo Francisco, que lo celebra sin euforia. La Audiencia Provincial no solo exonera al ex asesor, sino que condena a David Bustamante a pagar las costas procesales.

David Bustamante sale de la fiesta del colegio de su hija

–¿Qué es lo que más le ha dolido?

–Sin ninguna duda, que incluyese a mi mujer como responsable civil subsidiaria. Al final, condenan a Bustamante a asumir las costas del pleito por acusación temeraria

–David dijo que no les conocía apenas…

–Además de hacer mi labor de manager y asesor fiscal, David ha estado en fiestas familiares, en los cumpleaños de mis hijas, de mi pareja, y fuimos testigos en su boda con Paula.

–Dijo la acusación que no era consciente de lo que firmaba.

–He aportado 1.500 documentos firmados por él y podía haber añadido más. Podría colar que no sabía, aunque no se sostiene lo que decía la acusación. Y no he querido herir. He aportado solo contratos y documentos que no incidían en aspectos íntimos y personales.

–Aseguró además que cuando saliese la sentencia hablaría de David y temblaría…

–Fue un arrebato. Llevo quince años en silencio y no voy a entrar en la intimidad de él. En ese sentido, puede estar tranquilo. Pero, si vuelve a molestarme, moveré ficha judicialmente.

Paula Echevarría y David Bustamante durante la final del torneo de tenis de Madrid

–El cantante se ha mudado a un carísimo inmueble que pensaba que iba a pagar con su indemnización.

–No es la primera vez que gasta más de lo que gana. Cuando se compró la casa con Paula Echevarría le enseñamos viviendas que podía abonar, pero actuaba sin previsión. Por eso Paula tuvo solo el 20 por ciento del inmueble. Ella quería vivir en un lugar del que pudiese decir que era suyo, asumía lo que podía pagar.

–Dicen que David está abatido, ¿le apena?

–No le deseo nada malo, no soy rencoroso, no me mueve el deseo de venganza, pero me es totalmente indiferente.

–¿Le ha llamado la ex de David, Begoña Alonso? Dijo usted que había visto cosas y que podríamos saber la verdad de su relación y también de la de Paula…

–No, no me ha llamado. Paula, por terceras personas, me comunicó su apoyo. Ella sabe lo que vi y viví, pero también que nunca hablaré, por eso me gané su confianza.