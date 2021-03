Los gestos que revelan si Rocío Carrasco miente o dice la verdad

La emisión de los dos primeros capítulos de la serie documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ha puesto fin a 25 años de silencio de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado narró el infierno de su relación con Antonio David Flores, una historia de presunto maltrato que incluso le ha llevado a intentar quitarse la vida. Pero, ¿cómo podemos saber si dice la verdad?

1ª Parte: Episodio 0

Rocío Carrasco aparece con un traje chaqueta rosa fucsia, un color fuerte, femenino y queriendo transmitir seguridad. Digo queriendo transmitir porque nada más sentarse, sus hombros se caen y con la primera pregunta se comienza a romper.

La tensión del silencio durante 25 años le pasa factura y en este “episodio 0” su sistema límbico, el emocional, es el que la domina. Aún teniendo la pierna izquierda bajo la derecha, que inicialmente parece una postura de comodidad, también refleja un deseo de asumir la emoción y los nervios, e intentar detenerlos.

Algo que llama la atención nada más verla es la línea de expresión en el musculo cigomático menor, “la línea marciana” o “surco nasogeniano” que llega hasta el mentón, nos indica que ha sufrido un dolor emocional muy fuerte, nos muestra sufrimiento y dolor. Un dolor prolongado en el tiempo, y que da veracidad a toda la verbalización que comienza a compartir. Con frases tan duras como: “Demasiadas veces me han dicho que soy mala madre. Me lo han dicho por la calle y en medios de comunicación y me han hecho sentirme como tal”, “Mi hija Rocío sí que piensa que soy mala madre”.

Llama la atención línea de expresión en el musculo cigomático menor de Rocío Carrasco, “la línea marciana” o “surco nasogeniano” que llega hasta el mentón

Comienza relatando cuando comenzó su relación en el verano de 1994 hasta el 5 de agosto de 2019, cuando Rocío Carrasco describe su intento autolítico. Cada vez que ve a su madre, o la nombra sonríe, una sonrisa con toda la cara, que se refleja incluso en la mirada Es una expresión tranquila, de gran cariño, que refleja el fuerte vinculo que tenia con su madre.

Desde el comienzo de la entrevista, hasta el final, no deja de tocar el anillo de su mano izquierda del dedo anular. La mano izquierda es la más emocional, mientras que el lado derecho es la parte más racional. Principalmente se toca los dedos corazón o también llamado medio y el dedo índice. El dedo medio, donde Rocío lleva el anillo, se asocia a la responsabilidad, al papel que tenemos en la vida, es el dedo de nuestra identidad, es un dedo de fuerza. El dedo anular es el de la pareja, el del compromiso, el del vinculo afectivo, representa Fidel Albiac, por eso toca estos dos dedos durante toda la entrevista y sobre todo en los momentos más sensibles o duros.

Desde el inicio de la entrevista, Rocío Carrasco no para de tocarse el anillo de la mano izquierda

También presiona constantemente con tensión la mano derecha sobre la izquierda, o se las frota con fuerza, son gestos que denotan “intentos de autocontrol”. Lo mismo que el hablar en un tono suave y un ritmo lento, con silencios, es una intervención que ha preparado para mantener el autocontrol y no dejarse llevar por la emocionalidad cuando verbaliza experiencias tan difíciles.

Cuando habla de las agresiones verbales, demuestra que ya las tiene superadas porque lo expresa con un gesto de poder, lo que es positivo, porque denota que lo tiene superado ese mal momento. Cuando expresa los episodios que ha sufrido de violencia psicológica, y el proceso de indefensión aprendida al que ha llegado, la resonancia emocional es totalmente congruente con lo que está contando.

Cuando habla de agresiones verbales, utiliza un gesto de poder que denota que ya las ha superado

Cuando cuenta situaciones dificiles e intenta mantener las emociones “a raya”, desencaja la mandíbula para sentir la boca y frenar la comunicación.

2ª Parte: Episodio 1 “Como alas al viento”

La segunda parte de la entrevista se centra en el comienzo de la relación de Rocío Carrasco con Antonio David Flores en el verano de 1994 en Chipriona. El mero hecho de decir el nombre del padre de sus hijos le hacen saltar las lagrimas. Su mirada se desvía a la izquierda, presiona los labios para frenar las palabras y su cuerpo refleja una gran incomodidad.

Tras el accidente de moto, con la convalecencia Rocío Carrasco convive con una pareja amiga, Cristina y Andreu. La muestran una entrevista hecha a Cristina donde comenta un episodio de malos tratos y cuando Rocío comenta el video se toca la nariz. El tocarse la nariz, habla de incomodidad, de disgusto, de desagrado ante las imágenes que está recordando.

Rocio Carrasco evita llorar cuando escucha el nombre de Antonio David. En la seguda imagen se toca la nariz, un gesto de incomodidad

Valvanuz Sánchez de Amoraga y Gómez-Acebo, psicóloga y experta en Comunicación no verbal.